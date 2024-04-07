«النمور» يحطم «العقدة» بـ«العرضيات»

رضا سليم (دبي)



أنهى اتحاد كلباء عقدة عدم الفوز التي طاردته على مدار 8 جولات، بالفوز على حتا 3-1، ضمن «الجولة الـ18»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو الأول مع العراقي غازي الشمري في البطولة، ويأتي امتداداً لما قدمه المدرب، بعدما قاد الفريق إلى التفوق على العين في ربع نهائي الكأس، والصعود إلى «مربع الكبار».

وشهدت المباراة عودة عدد من اللاعبين إلى التألق، خاصة أندريس فومبيرجر الذي سجل الهدف الأول، ورفع رصيده إلى 5 أهداف، والمدافع ميشال دريفك الذي أحرز أول أهدافه مع الفريق هذا الموسم، وفيليب كيس الذي سجل هدفه الثالث، وجاءت أهداف «النمور» من الكرات العرضية، ثم هز الشباك بالرأس، بجانب هدف فومبيرجر الذي لم يُحتسب، كما أن ركلة الجزاء جاءت من كرة عرضية داخل المنطقة.

ولم تتوقف مكاسب «النمور» عند «الفوز الغائب»، والذي جاء بعد 5 خسائر و3 تعادلات، وهي أطول سلسلة عدم فوز له منذ موسم 2018-2019، بل امتد إلى حصد «النقطة الـ17»، والابتعاد عن المركز الثاني عشر، وهو أقرب ترتيب لفرق القاع، ويبتعد عن بني ياس بفارق نقطتين.

في الوقت الذي واصل فيه حتا فشله في حصد الفوز الثاني هذا الموسم مع المدرب الثالث الذي تولى المهمة، حيث واصل نزف النقاط، وعجز لاعبوه عن التحرك في الترتيب، بالخسارة الـ14، حيث لم يتذوق طعم الفوز إلا مرة واحدة، والتعادل مرتين، ورغم أن الفريق أمامه 9 مباريات، بما فيها المباراة «المؤجلة»، أي «27 نقطة»، إلا أن الواقع يؤكد أن «الإعصار» غير قادر على الاستمرار، وهناك 12 نقطة تفصله عن صاحب المركز الثاني عشر، وأكد المدرب نيناد فانيك أنه ليس أمامه إلا الاستمرار في العمل رغم الخسائر المتتالية.