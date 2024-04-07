الوحدة.. «الغنيمة الـ13» في «الخماسية الإيجابية»



مراد المصري (أبوظبي)



تواصلت نشوة الوحدة بفوز جديد جاء على حساب بني ياس 3-1، ضمن سلسلة النتائج الإيجابية للفريق في الدور الثاني من «دوري أدنوك للمحترفين»، لكنها في الوقت نفسه أعادت السؤال المعتاد حول لغز الانطلاقة التي تكلف الفريق نزف النقاط، قبل تقديم أداء أفضل في «الجزء الثاني» من الموسم.

وبالمقارنة بين أول 5 جولات في الدورين الأول والثاني، فإن «العنابي» حصد 6 من أصل 15 نقطة، مقارنة بعدد المباريات نفسه حالياً، ووصل فيها إلى «النقطة الـ13» من أصل «15 نقطة»، بأربعة انتصارات والتعادل مرة واحدة، وبينها حقق انتصاراً كبيراً على الوصل المتصدر برباعية، ليبلغ نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وانعكست الجماعية على أداء الفريق تحت قيادة الصربي جوران، بمساهمة من جميع اللاعبين في الفوز، سجل عمر خربين «ثنائية» من ركلتي جزاء أمام حارس متميز بقيمة فهد الظنحاني، ليصل إلى هدفه الـ60 في مباراته الـ99 في الدوري.

كما أحرز فاكوندو هدفاً، ليكون التاسع له في الدوري، وصنع ألان هدفاً، لتكون مساهمته في 4 من آخر 8 أهداف للوحدة على ملعبه بالبطولة، بعدما سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين، مع الحضور اللافت لإسماعيل مطر الذي شارك بديلاً، إلا أنه حصل على ركلة الجزاء التي سجل منها الوحدة الهدف الثالث.

ويرى جوران مدرب «العنابي»، أن الفوز يعني الحصول على ثلاث نقاط مهمة، لمواصلة النتائج الإيجابية، وقال: «عرفنا كيف نخرج بالانتصار، رغم بعض التراجع في الشوط الثاني.

من جانبه، واصل بني ياس معاناته مع الشوط الأول الذي لم يخرج به متقدماً طوال مبارياته في الدوري هذا الموسم، فيما جاء 12 من آخر 13 هدفاً سجلها في الشوط الثاني، وهو ما يكلف الفريق نزف النقاط في الوقت الحالي.

وفتح «السماوي» النار على قرار حكم اللقاء يحيى الملا، فيما يتعلق بإلغاء ركلة الجزاء التي احتسبها لمصلحة بني ياس والنتيجة تشير إلى تقدم الوحدة 2-1، ورأى منصور صالح إداري الفريق، أن الأغرب من عدم احتساب الركلة، هو إيقاف اللعب، وعدم إتاحة الفرصة للإكمال، وقال «الحكم اعتمد احتساب ركلة الجزاء مباشرة، إلا أن الكرة وصلت إلى يوسف نياكاتيه المنفرد تماماً بالحارس، ولو سجل هدفاً لتم احتسابه، إلا أن الحكم أوقف اللعب على اعتبار أنها ركلة جزاء، ثم جاء التراجع عن قرار احتسابها، رغم أن اللاعب تحرك قبل لمس الكرة ليده، وبالتالي لم نحصل على ركلة جزاء، أو أفضلية استمرار اللعب للمهاجم نياكاتيه».