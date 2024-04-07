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الرياضة

سان جيرمان.. «عثرة رديف»

سان جيرمان.. «عثرة رديف»
7 ابريل 2024 11:53

باريس (أ ف ب)

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تعثر باريس سان جيرمان «حامل اللقب» والمتصدر قبل أيام من مواجهته برشلونة الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه كليرمون فيران متذيل الترتيب 1-1 في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم كليرمون بهدف المالي حبيب كيتا «32»، وعادل البرتغالي جونسالو راموش لسان جيرمان «85»، ورفع سان جيرمان رصيده في المركز الأول إلى 63 نقطة، متقدماً بفارق 13 نقطة عن بريست الذي يستضيف متز «الأحد»، علماً أن الفريق الباريسي ما زال يصارع على ثلاث جبهات، وإلى جانب تصدره الـ«ليج1»، بلغ نهائي الكأس، حيث سيواجه ليون في 25 مايو في ليل، كما وصل إلى ربع نهائي المسابقة القارية الأم.
وفضّل الإسباني لويس إنريكي مدرب سان جرمان عدم المخاطرة بكوادره قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة ذهاباً، وقرر عدم استدعاء العديد منهم وزج بتشكيلة رديفة، وأبقى كيليان مبابي وعثمان ديمبلي على مقاعد البدلاء.
في المقابل، لم يحقق كليرمون سوى فوز يتيم في مبارياته الـ11 الأخيرة، بخلاف نتائجه الجيدة أمام نادي العاصمة في مبارياته الأخيرة «فوز وتعادلان».

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
برشلونة
لويس إنريكي
كيليان مبابي
عثمان ديمبلي
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