«حادث خطير» لرئيس «سلة إيطاليا»

روما (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن جياني بيتروتشي رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة السلة نُقل للمستشفى بعد تعرضه لحادث سير.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» عن الشرطة المحلية أن بيتروتشي، الذي كان رئيساً للجنة الأولمبية الإيطالية منذ عام 1999 حتى عام 2013، خرج عن الطريق بسيارته في فالمونتون بالقرب من روما.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم نقله بطائرة إسعاف جوية إلى مستشفى سان كاميلو في روما، حيث خضع لفحوص عدة، وبحسب ما ورد، فإن حالته خطيرة، ولكنها لا تهدد حياته إذ لم يفقد الوعي.

ويتولى بيتروتشي «78 عاماً» رئاسة الاتحاد الإيطالي للسلة منذ 2013 وشغل سابقاً نفس المنصب من 1992 إلى 1999.