«أبتاون مونامي» بطلة كأس الوثبة في هيوستون

تكساس (الاتحاد)

تُوجت المهرة «أبتاون مونامي» لجون هينينجزجارد، بإشراف كارلوس باديلا، وقيادة إرام في دييجو، بطلة لسباق كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة»، في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1100 متر، والذي أقيم بمضمار «سام هيوستون بارك» في ولاية تكساس الأميركية، وبلغت جائزته 5 آلاف دولار، برعاية النسخة الـ16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات وسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وتصدرت «أبتاون مونامي» السباق اعتباراً من المنعطف الأخير، وفي عمق المستقيم زادت من سرعتها، وظلت في المقدمة حتى الوصول إلى خط النهاية بفارق 4,5 طول عن المهر «وما أطلس»، وسجلت البطلة 1:15:67 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «أي أي بيرننج داون».

وأكدت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إن سباقات المهرجان وصلت إلى نسختها الـ16، ومنذ انطلاقتها في عام 2009، ظلت تسجل النجاح تلو الآخر، بفضل دعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للمربين والملاك محلياً ودولياً، على الاهتمام بسباقات الخيول العربية الأصيلة في مختلف القارات.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة تشهد سباقات للخيول العربية الأصيلة في مختلف المضامير العالمية.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في نسخته الـ16، في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.