بني ياس يخطف نجومية «كأس أم الإمارات للجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

توج معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الأندية الفائزة ببطولة كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو، التي اختتمت فعالياتها بمدرسة مبارك بن محمد بأبوظبي.

وشهدت البطولة التي استمرت على مدار يومين، نزالات قوية بين نخبة من ألمع لاعبات الجو جيتسو المصنفات قارياً وعالمياً وسط حضور جماهيري كبير.

حضر جانباً من منافسات اليوم الختامي، الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، والعميد ناصر خادم الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، وفهد علي الشامسي، أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، وسالم نايف الكثيري، نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية، المدير التنفيذي لنادي بني ياس، وعبيد الكعبي، عضو مجلس إدارة نادي بني ياس، وعدد من ممثلي الأندية وشركاء الاتحاد.

ونجح نادي بني ياس في حصد لقب فئة فوق 18 عاماً، متقدماً على الوحدة الوصيف والجزيرة صاحب المركز الثالث، كما حقق اللقب على مستوى فئة تحت 18 عاماً، متفوقاً على الوحدة والعين، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي، كما هيمن بني ياس على لقب فئة تحت 16 عاماً، متفوقاً على الجزيرة الذي حل وصيفاً، والوحدة الثالث، بينما تمكن نادي الجزيرة من الفوز باللقب في فئة تحت 14 عاماً، وحل بعده العين في المركز الثاني ثم بني ياس في المركز الثالث.

وهنأ عبدالمنعم الهاشمي الأندية الفائزة بلقب البطولة، وثمّن اهتمامها الكبير باللعبة، ودعمها للاعبات عبر توفير أفضل بيئة تنافسية لهن من صالات تدريب ومدربات ووسائل تحفيز ومشاركات محلية ودولية، وأشاد بتعاون كافة الأندية مع الاتحاد، مشيراً إلى أن هذا التعاون كفيل بإعداد منتخب قوي يملك القدرة على مواصلة تحقيق الإنجازات القارية والعالمية.

وأكد رئيس الاتحاد أن الدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، هما حجر الزاوية في كل الإنجازات التي حققتها رياضة الجو جيتسو على كل المستويات، وأن بنت الإمارات كلما توفرت لها الفرصة أبدعت وعبرت عن نفسها بأفضل صورة، متوجهاً بالشكر إلى الأسر التي تقف خلف بناتها وتدعم مسيرتهن الناجحة للوصول إلى منصات التتويج القارية والعالمية.

ومن ناحيته، أشاد محمد سالم الظاهري بالإقبال الكبير على المشاركة من كل أندية الدولة، بما كان له الأثر على قوة المنافسة، وهو الأمر الذي أكسب البطولة طابعاً مميزاً من الحماس والتشويق.

وقال: «تتمتع بطولة كأس أم الإمارات للجو جيتسو بأهمية استثنائية، حيث تمنح بنت الإمارات منصة رائدة وفرصة مميزة لإظهار مهاراتها وإثبات جدارتها وتفوقها في التعامل مع التحديات وتخطيها للعقبات في رحلتها إلى التتويج».

وأضاف الظاهري: «أبرز مكاسب البطولة تمثلت في ظهور مجموعة من المواهب الصاعدة في فئتي تحت 14 وتحت 16 عاماً، وهاتان الفئتان تسيران على الطريق الصحيح لحمل راية الرياضة الإماراتية إلى آفاق جديدة، وتمثلان المخزون الاستراتيجي لمنتخب السيدات كي يستمر في ترسيخ ريادته العالمية في رياضة الجو جيتسو».

وسجلت نسخة هذا العام حضوراً جماهيرياً لافتاً من مختلف شرائح المجتمع وخاصةً العائلات التي توافدت لتشجيع بناتها في النزالات، ما يعكس الانتشار اللافت لرياضة الجو جيتسو وشعبيتها المتزايدة في المجتمع، فضلاً عن حرص الأهالي على تشجيع بناتهم على ممارسة هذه الرياضة التي تشهد نمواً متصاعداً يوماً تلو الآخر.



دور كبير

قال العميد ناصر خادم الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس: «فخورون بهذه النتيجة الطبية والإنجاز المميز، والذي يعد امتداداً لمسيرة نادي بني ياس الحافلة بالإنجازات، وكان للاستعداد الفني والدعم الإداري دور كبير في ضمان جاهزية جميع اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات، ويعود الفضل الأكبر بلا شك إلى الدعم الكبير من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس، والذي يشدد دائماً على ضرورة الحفاظ على استدامة الإنجازات في كل البطولات، والحرص على دعم المنتخبات الرياضية بأفضل العناصر».

حصاد الذهب

نجحت دانة النقبي، لاعبة نادي الجزيرة في فئة تحت 14 عاماً، بحصد ذهبية وزن 63 كجم، وعن هذا الإنجاز قالت: «سعيدة بهذا الفوز وأشكر إدارة النادي والمدربات وجميع زميلاتي في الفريق على الدعم والتشجيع، خضت نزالات قوية وقدمت أفضل ما عندي للفوز بالميدالية الذهبية في هذه البطولة الغالية والمساهمة في مسيرة إنجازات النادي».

وتمكنت مريم الحربي من أكاديمية الوحدة من حصد ذهبية فئة تحت 18 عاماً في وزن 40 كجم بعد نزالات قوية خاضتها في طريقها إلى التتويج لتقدم مثالاً متميزاً عن العزيمة والإصرار، وقالت: «سعادتي لا توصف اليوم بعد هذا الفوز لما تحظى به هذه البطولة من مكانة مرموقة في قلوبنا جميعاً وفي ظل المستوى القوي الذي أظهرته اللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات المشاركة، ما أضفى طعماً أجمل على الفوز».

وأضافت: «حرصت في جميع النزالات على محاولة إخضاع المنافس منذ البداية، فضلاً عن تنويع أسلوبي ومواصلة الضغط، ونجحت في نهاية المطاف بحسم جميع النزالات».