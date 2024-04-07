«الثلاثية» تُرسخ «عقدة» «النسور» أمام «الراقي»

علي معالي (دبي)

أرقام مميزة وتاريخية خرجت بها مباراة البطائح مع خورفكان في «ديربي الإمارة الباسمة»، وهذه الأرقام جاءت في مصلحة «الراقي»، سواء للفريق بشكل عام، أو المهاجم الكاميروني أناتولي أبانج بشكل خاص.

في البداية هذه المرة الأولى في تاريخ الفريقين التي تنتهي فيها مباراتا الذهاب والإياب بنتيجة 3 أهداف، حيث نجح «الراقي» في أن يتفوق في مباراة الدور الأول 3-1، وكرر الفريق الانتصار في الدور الثاني بثلاثية نظيفة، وكان خورفكان قد تفوق في الموسم الماضي بثلاثية نظيفة على البطائح في لقاء الجولة الخامسة الموسم الماضي على استاد صقر بن محمد القاسمي، لتأتي الجولة الـ 18 من الموسم الجاري ليرد «الراقي» بنفس النتيجة وعلى نفس الملعب.

كما أصبح خورفكان الفريق الوحيد الذي حصد منه البطائح على 6 نقاط هذا الموسم بالفوز ذهاباً وإياباً، ليكون الراقي هو عقدة «النسور» الموسم الجاري بالأهداف الـ 6 التي هز بها شباكه في مباراتين.

كما أصبح الكاميروني أناتولي أبانج مهاجم فريق البطائح الهداف التاريخي للفريق في مبارياته مع خورفكان بالهدف الذي سجله من الثلاثية الأخيرة، ليُصبح عدد الأهداف التي هز بها الكاميروني شباك النسور (3)، حيث سبق له وأن سجل هدفاً في مباراة الذهاب هذا الموسم، وهدفاً في الموسم الماضي في لقاء بنفس الجولة الحالية (18)، والتي انتهت بالتعادل 2-2.