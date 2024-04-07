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الرياضة

شباب الأهلي يكسب النصر في «سلسلة نهائي» دوري السلة

شباب الأهلي يكسب النصر في «سلسلة نهائي» دوري السلة
7 ابريل 2024 14:15

 
علي معالي (دبي)


فاز شباب الأهلي على النصر 99- 98، في المباراة الأولى لنهائي دوري السلة، والتي أقيمت على صالة «الفرسان»، وتحدد سلسلة من 5 لقاءات البطل. 

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جاءت المباراة قمة في الإثارة، ولولا الأخطاء الفنية التي ارتكبها مقعد بدلاء النصر لتغيرت النتيجة، ونجح شباب الأهلي في استغلال الموقف، وخطف فوزاً غالياً جعله يقترب خطوة من الحفاظ على اللقب.
انتهى الربعان الأول والثاني لمصلحة شباب الأهلي 29- 27,23- 17، واستعاد النصر زمام الأمور والتقدم في الربعين الثالث والرابع 31- 25، و23- 22، ووضح إصرار الفريقين على تقديم مباراة كبيرة، والاقتراب من «100 نقطة» دليل على السباق الملتهب الذي شهدته المباراة التي أدارها الطاقم دولي حسن حاجي، محمد ريان، هيثم قوجة، وراقبها الدولي قاسم دعدوش، وتقام المباراة الثانية يوم 14 أبريل الجاري على صالة شباب الأهلي أيضاً.

الإمارات
دوري السلة
شباب الأهلي
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