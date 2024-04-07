شيرنجهام يتوج أبطال «كأس مينا دبي»



دبي (الاتحاد)



أحرز نوريتش تحت 12 عاماً، ونيوكاسل تحت 13 عاماً، وملبورن تحت 14 عاماً، وفورزا تحت 15 عاماً، وأكاديمية برشلونة دبي تحت 16 عاماً، ألقاب بطولة كأس مينا لكرة القدم للناشئين، بمشاركة أكثر من 700 لاعب يمثلون 40 فريقاً من بينها 15 فريقاً من مختلف قارات العالم، بملاعب جبل علي للجولف والرماية.

وتوج الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات العمرية النجم الإنجليزي تيدي شيرنجهام لاعب مانشستر يونايتد ووستهام السابق وسفير البطولة، في حضور عادل البناي رئيس قسم شركات كرة القدم بمجلس دبي الرياضي.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن نجاح البطولة أسهم باتخاذ قرار بتوسعة إقامتها بداية من النسخة المقبلة التي تشهد إقامة بطولات في إنجلترا والسعودية وأميركا وتتأهل الفرق الفائزة لخوض النهائيات التي تقام سنوياً في دبي.