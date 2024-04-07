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الرياضة

12 لاعباً يمثلون الإمارات في «الأكاديمية الآسيوية للجولف»

12 لاعباً يمثلون الإمارات في «الأكاديمية الآسيوية للجولف»
7 ابريل 2024 15:00

 
دبي (الاتحاد)


يشارك 12 لاعباً ولاعبة من الإمارات في النسخة الأولى من سلسلة بطولات الأكاديمية الآسيوية للمواهب الناشئة للجولف، والتي تقام برعاية شركة «أوبتيماس»، وتتضمن 25 حدثاً في «روزنامة» الموسم، في مختلف دول آسيا والمحيط الهادئ.
ويستضيف نادي العين للفروسية والرماية والجولف، النسخة الأولى من 11 إلى 14 أبريل الجاري، في حدث الجولة الافتتاحية للسلسلة التي تطوف 6 دول هي الإمارات، وفيتنام، وإندونيسيا، وتايلاند، والهند، وماليزيا.
وتهدف السلسلة التي تم الإعلان عنها بالشراكة بين اتحاد الجولف والاتحاد الآسيوي إلى توفير مزيد من الفرص للمواهب الناشئة من اللاعبين الهواة من الفئات السنية من 13 إلى 23 عاماً لكل من بلدان آسيا وأفريقيا، من دون تكلف اللاعبين أعباء السفر، على أن تقام جولاتها وفق أعلى المعايير الدولية.
وتشهد النسخة الأولى مشاركة 59 لاعباً ولاعبة يمثلون 16 دولة، ويمثل الإمارات 12 لاعباً ولاعبة، وهم راشد العمادي، وراشد الجسمي، وسلطان الجسمي، ومحمد سكيك، وريان أحمد، ومروان العمادي، وعبدالله سالمين، وتوماس نسيبت، ونيل شيرات، ولارا الشايب، وأسية سليم، وهانا الآن.

 

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ورحب اللواء «م» عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، باسمه ونيابة عن معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحاد، بالدول المشاركة، مبدياً سعادته «بالعمل جنباً إلى جنب، بالشراكة مع الأكاديمية الآسيوية واتحاد آسيا والمحيط الهادئ، التي تمثل نقطة انطلاق لهذه المواهب، ونستهدف من الشراكة إيجاد فرص مختلفة لتطوير المواهب على صعيد دول المنطقة، من خلال إطلاق سلسلة جديدة من الأحداث تغطي فئات متعددة من المراحل السنية من المواهب الباحثة عن فرص حقيقية في كل من آسيا وأفريقيا، لعرض موهبتهم، وتطويرها وصقلها وفق أعلى المعايير الدولية، خصوصاً أن استراتيجيتنا ترتكز على أهمية تهيئة المزيد من فرص المنافسة واكتساب الخبرات التي تؤهلهم إلى الانتقال للمستوى التالي للعبة.

عبدالله الهاشمي
الجولف
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