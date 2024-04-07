بطولة «نصف المليار» في أحضان أبوظبي!

عمرو عبيد (القاهرة)

تمتلك الفرق الأربعة التي تتنافس على كأس السوبر السعودي، قيمة تسويقية إجمالية تبلغ 499.5 مليون يورو، أي ما يقارب نصف مليار، وحسب أحدث إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المُتخصص، يتصدر الهلال المشهد في البطولة التي تحتضنها أبوظبي، بقيمة تسويقية تبلغ 242.5 مليون يورو، يليه النصر بـ144.03 مليون يورو، ثم الاتحاد بـ100.68 مليون، مقابل 12.3 مليون يورو لفريق الوحدة.

ومن المعروف أن الأندية السعودية قد اقتحمت مشهد الانتقالات هذا الموسم، بأضخم ميزانية عبر تاريخها، حيث أنفقت 975.67 مليون يورو على تعاقداتها «العالمية»، أي ما يقارب «المليار»، وبالطبع كان «الميركاتو الصيفي» الماضي مطلع الموسم الحالي، هو الأكثر إثارة على الإطلاق، حيث بلغ حجم الإنفاق وقتها 949.88 مليون يورو، مقابل 25.8 مليون يورو لـ«ميركاتو الشتاء» الأخير، وبالتأكيد كان الهلال هو «بطل الانتقالات السعودية» الأول بلا منازع، بعدما أنفق 376.1 مليون يورو، خلال فترتي انتقالات هذا الموسم من أجل تعاقداته الجديدة، تلاه الأهلي بإنفاق 184.1 مليون يورو، ثم النصر بـ165.1 مليون، و124.17 مليون لفريق الاتحاد، مقابل 36.3 مليون يورو أنفقها فريق الاتفاق.

واستحوذ «الزعيم» على 4 مراكز في قائمة أغلى 5 تعاقدات، أبرمتها الأندية السعودية في الموسم الجاري، حيث تصدّرها نيمار «الغائب» بصفقة كلفت «متصدر الدوري السعودي» 90 مليون يورو، في حين احتل زملاؤه في الفريق، مالكوم وروبن نيفيز وأليكسندر ميتروفيتش، المراكز من الثالث حتى الخامس، بصفقات أنفق خلالها «الزعيم» 60 مليون يورو، و55 مليوناً، و52.6 مليون على الترتيب، بينما اقتحم أوتافيو تلك القائمة في المرتبة الثانية بـ60 مليون يورو، دفعها «العالمي» إلى فريقه السابق، بورتو البرتغالي، للحصول على خدماته في الصيف الماضي.

وبين صفوف الفرق الأربعة، التي تخوض منافسات كأس السوبر في أبوظبي، ومع استثناء البرازيلي نيمار المُصاب حتى نهاية الموسم، فإن البرتغالي روبن نيفيز مع «الزعيم» يُعد صاحب القيمة التسويقية الحالية الأغلى في «السوبر»، بـ40 مليون يورو، يليه زميله الصربي سافيتش بـ35 مليوناً، وهي نفس القيمة التسويقية الخاصة بالبرازيلي فابينيو، لاعب خط وسط «العميد»، فريق الاتحاد، ثم يظهر كل من مالكوم مع «الزعيم» وأوتافيو مع «العالمي»، بقيمة متساوية تبلغ 30 مليوناً، كما يجب الإشارة إلى أنه وسط تلك الكوكبة العالمية من أغلى النجوم، يتصدّر الجناح الهولندي فيتو فان كروي قائمة أغلى لاعبي «فرسان مكة»، فريق الوحدة، بقيمة مليوني يورو، علماً أنه يحتل المركز الـ29 بين اللاعبين الذين سيخوضون منافسات كأس السوبر.