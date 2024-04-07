الهلال بطل «السوبر السعودي» بنسبة 87.5%!

عمرو عبيد (القاهرة)

على طريقة توقعات «الكمبيوتر العملاق»، التي تغزو وسائل الإعلام العالمية، قبل انطلاق البطولات الكُبرى في السنوات الأخيرة، وبحسابات المواجهات المُباشرة بين الأطراف الأربعة لبطولة كأس السوبر السعودي، التي جمعتهم هذا الموسم في مختلف المنافسات، يبدو أن الهلال سيكون الأقرب والأوفر حظاً للتتويج بالنُسخة التي تستضيفها أبوظبي، للمرة الأولى، حيث خاض «الزعيم» هذا الموسم 8 مواجهات مُباشرة مع الفرق الـ3 الأخرى في بطولات مُختلفة، وكانت له الغلبة 7 مرات، بنسبة نجاح بلغت 87.5%، وهو ما يضعه في مقدمة المرشحين لنيل لقب السوبر هذه المرة، وتعويض خروجه في نصف نهائي نُسخة الموسم الماضي على يد الفيحاء، قبل حصد الاتحاد الكأس آنذاك في «ثوبها الجديد».

ولعب «الزعيم» مبارياته الـ8 الأخيرة مع أطراف كأس السوبر في 3 بطولات مُختلفة، هي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس العرب للأندية الأبطال، وخلال 7 انتصارات من أصل 8 مباريات، سجّل «الموج الأزرق» 20 هدفاً في شباك المنافسين الثلاثة، واستقبل مرماه 7 أهداف، ليملك أفضل الإحصاءات، سواء على صعيد الانتصارات أو النتائج، وكان الاتحاد هو أكثر فريق واجهه الهلال هذا الموسم، حيث تقابلا 5 مرات انتهت جميعها بفوز «الزعيم»، الذي سجّل 14 هدفاً في مرمى «العميد» وتلقت شباكه 5 أهداف فقط، وجاءت المواجهات في الدوري ورُبع نهائي كأس العرب ورُبع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقبل مواجهتهما الكُبرى المُرتقبة في نصف نهائي السوبر، يأتي النصر في المرتبة الثانية بعد الهلال، من حيث التوقع بقدرته على حصد الكأس، حيث واجه منافسيه الحاليين في 4 مباريات، ونجح في الفوز بـ3 منها، بنسبة 75%، مُحرزاً 10 أهداف مقابل 7 أهداف استقبلتها شباكه، وكان «العالمي» قد تبادل الفوز مع «الزعيم» خلال مواجهتين هذا الموسم، حيث انتصر أولاً في نهائي الكأس العربية بفضل هدفي «الأسطوري» كريستيانو رونالدو، وحصد اللقب بنتيجة 2-1، ثم خسر أمام «الزعيم» في الجولة الـ15 من الدوري المحلي بنتيجة 0-3، في حين فاز على «العميد» في الجولة الـ17 بنتيجة كبيرة، 5-2، وقبلها تغلّب على الوحدة بنتيجة 3-1 في الجولة الـ13 من الدوري.

أما اتحاد جدة، فيملك نسبة نجاح بلغت 25% في مواجهاته مع باقي فرق السوبر، حيث لعب 8 مباريات هو الآخر، اكتفى خلالها بالفوز مرتين فقط مقابل 6 خسائر، حيث تعرض للهزيمة 5 مرات على يد «الزعيم»، مقابل خسارة أخرى أمام «العالمي»، ولم يفز «العميد» إلا على «فرسان مكة» خلال مباراتي الدوري المحلي، في الجولتين 4 و21، بنتيجتي 3-0 و2-1 على الترتيب، وسجّل «المونديالي» 12 هدفاً مقابل 20 هدفاً ضربت مرماه.

أخيراً، لم يتمكن «فرسان مكة» من تحقيق أي فوز أمام الفرق الـ3 خلال الموسم الحالي، حيث خسر المواجهات الـ4 التي جمعته بها، بواقع خسارة أمام «الزعيم» ومثلها على يد «العالمي»، مقابل هزيمتين أمام «العميد»، وسجّل هجومه هدفين فقط خلال تلك المواجهات بينما اهتزت شباكه 10 مرات