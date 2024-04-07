

ميامي (أ ف ب)



حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عودة موفقة، بعد غياب عن الملاعب لقرابة شهر بسبب إصابة عضلية، وذلك بتسجيله هدفاً بعد دخوله بديلاً في تعادل فريقه إنتر ميامي مع كولورادو رابيدز 2-2 في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وغاب بطل مونديال قطر 2022 عن المباريات الأربع الماضية لإنتر ميامي، لكنه أُدرِج في التشكيلة التي واجهت كولورادو رابيدز على أرض فريقه.

وبما أن إنتر ميامي يسعى الأربعاء إلى تعويض خسارته أمام مونتيري المكسيكي 1-2، حين يحل ضيفاً على الأخير في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال الكونكاكاف، فضل المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو بدء المباراة ضد كولورادو رابيدز من دون ميسي والأوروجوياني لويس سواريز والإسبانيين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

لكن بعدما أنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدف في الثواني الأخيرة من ركلة جزاء نفذها البرازيلي رافايل نافارو، زج مارتينو بمواطنه ميسي خلال استراحة الشوطين، وسرعان ما ترك بطل العالم بصمته بإدراكه التعادل، بعد عرضية من مواطنه فرانكو نيجري «57».

ولجأ مارتينو بعدها إلى بوسكيتس بحثاً عن منح الأفضلية لفريقه، وهذا ما تحقق حين توغل ميسي ومرر الكرة إلى الهندوراسي دافيد رويس على الجهة اليمنى، لعبها الأخير عرضية لتجد البرازيلي ليوناردو أفونسو الذي أودعها الشباك «60».

ورغم المحاولات العديدة لميسي ورفاقه، فشل إنتر ميامي في تسجيل هدف الاطمئنان ليدفع الثمن قبل دقيقتين على النهاية بهدف التعادل الذي سجله كول باسيت بعد هجمة مرتدة قادها الإنكليزي كالفين هاريس.

وبذلك، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 12 نقطة من ثماني مباريات في المركز الثالث لترتيب المنطقة الشرقية التي يتصدرها نيويورك ريد بولز بـ 14 نقطة من سبع مباريات.