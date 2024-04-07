مفاجأة.. «سوبر الإمارات» يُعاند أبطال الدوري!



عمرو عبيد (القاهرة)



لا تتوقف أبوظبي عن استضافة البطولات والأحداث الرياضية العالمية، خاصة مباريات كؤوس السوبر الكروية، التي تزداد رونقاً وتألقاً تحت الرعاية الإماراتية، ويُعد السوبر المصري هو الأكثر حضوراً في تلك القائمة، بعدما احتضنته أبوظبي 7 مرات سابقة، كان آخرها «النسخة التاريخية» التي شهدت تطبيق «النظام الرباعي» في البطولة المصرية للمرة الأولى.

والمثير والطريف في آن واحد، أن أبرز بطولات السوبر التي أقيمت على أرض الإمارات، عاندت أبطال الدوري المحلي في مصر والأرجنتين والسودان، وهو ما يدعو للتساؤل عن ما إذا كان الأمر يستمر خلال كأس السوبر السعودي الحالي، أم سيكون لـ «العميد»، فريق الاتحاد السعودي، بطل الدوري رأي آخر؟

وخلال 7 نُسخ سابقة لكأس السوبر المصرية، اكتفى بطل الدوري بالتتويج مرتين فقط، كانتا من نصيب الأهلي، في موسم 2017-2018 كونه بطلاً لـ «ثنائية» الدوري والكأس، ثم النُسخة الأخيرة 2023-2024، بعد تغيير نظام البطولة، ومشاركة 4 فرق، في حين فاز بطل الكأس المحلية بالسوبر 3 مرات، منها مرتان للزمالك في 2016-2017 و2019-2020، مقابل تتويج واحد للأهلي في 2022-2023، علماً بأن بطل الدوري آنذاك، الزمالك، اعتذر عن عدم المشاركة، وواجه الأهلي بيراميدز «وصيف الدوري والكأس».

نُسخة 2015/2016، خلال الظهور الأول للسوبر المصري في الإمارات، شهدت تتويج الأهلي باللقب، وكان «المارد الأحمر» وصيفاً لبطولتي الدوري والكأس، اللتين حصدهما «الفارس الأبيض» آنذاك، وهو ما تكرر بصورة مطابقة في بطولة 2021-2022، حيث كان الزمالك بطلاً للثنائية المحلية، إلا أن الأهلي الذي شارك بصفته وصيفاً لبطولة الكأس، نجح في حصد لقب السوبر.

وشهد السوبر الأرجنتيني الذي استضافته أبوظبي مطلع عام 2023، أيضاً خسارة بطل الدوري، بوكا جونيورز، على يد راسينج كلوب، بطل الكأس، بنتيجة 1-2، رغم تقدم «البوكا» المبكر، إلا أن «فريق الأكاديمية» عادل النتيجة بسرعة، قبل أن يخطف الكأس بهدف قاتل من ركلة جزاء في الدقيقة «97».

وقبلها، أقيم السوبر السوداني عام 2018 في أبوظبي، بين قطبي الكرة السودانية الكبيرين، المريخ بصفته بطل الدوري والكأس المحليين، في مواجهة الهلال وصيف بطل الدوري، الذي تمكن من الفوز بلقب السوبر بنتيجة 2-1 أيضاً، بل إن هدف فوز «الموج الأزرق» جاء في الدقيقة 96 عبر «النيران الصديقة»!