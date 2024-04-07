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الرياضة

«ماراثون باريس» في «قبضة إثيوبيا»

«ماراثون باريس» في «قبضة إثيوبيا»
7 ابريل 2024 15:54

 
باريس (أ ف ب)

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ذهب لقبا الرجال والسيدات في ماراثون باريس لمصلحة إثيوبيا، بفوز مولوجيتا أوما وميستاووت فيكير التي توجت بطلة في أول مشاركة لها في سباق الـ42.195 كلم.
وفي رابع مشاركة له في سباقات الماراثون، ابتعد أوما «26 عاماً» عن الكيني تيتوس كيبروتو قبل 2.5 كلم على النهاية، وبقي في المقدمة حتى تجاوز الخط، مسجلاً 2:5.33 ساعة في أسرع زمن شخصي له وبفارق أكثر من نصف دقيقة عن رقمه السابق.
وحل الكيني الآخر إيليشا روتيش ثالثاً أمام مواطنيه بيثويل كيمكمبوي وكوسماس موتيتي.
وكانت المفاجأة في سباق السيدات بفوز فيكير «24 عاماً» في أول مشاركة لها في هذه المسافة، متفوقة على مواطنتها إينات تيروسيو بعدما سجلت 2:20.45 ساعة.
وعانت الكينية فيفيان شيرويوت، ابنة الـ39 عاماً التي فازت بذهبية سباق 5 آلاف متر، قبل ثمانية أعوام في أولمبياد ريو، في أول مشاركة لها في الماراثون منذ 2019، لكنها نجحت في النهاية بنيل المركز الثالث.
وكان المسار الذي خاضه العداؤون، مختلفاً عن المخطط له في أولمبياد باريس الصيف المقبل حيث سيكون الانطلاق من قصر بلدية باريس، مروراً بقصر فرساي ووصولاً الى مجمع «ليزانفاليد»، حيث يرقد نابليون.

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