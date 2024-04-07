الثلاثاء 9 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تأهل عجمان وشباب الأهلي والنصر والجزيرة في «سوبر الطائرة»

تأهل عجمان وشباب الأهلي والنصر والجزيرة في «سوبر الطائرة»
7 ابريل 2024 16:10

 
معتصم عبدالله (الشارقة)

أخبار ذات صلة
الوصل ينطلق بالفوز الثامن.. والشارقة يتعثر أمام «الصقور»
«العميد» يعيد «كتابة التاريخ» بـ «بصمة» شرودر


أطاح عجمان بمضيفه بني ياس «حامل اللقب» من «كأس السوبر للكرة الطائرة لفئة الرجال، بالفوز 3- صفر على صالة «السماوي» ضمن «الدور التمهيدي» الذي شهد أيضاً تفوق النصر على مضيفه الوصل في «الديربي» 3-2، فيما تأهل الجزيرة على حساب حتا 3-1، وشباب الأهلي بالفوز على العين 3-0.
وأقصى «البرتقالي» منافسه «السماوي» حامل اللقب بالفوز 3-0 «25- 19,25- 18,25- 17»، فيما عاد «العميد» ببطاقة التأهل من ملعب مضيفه «الإمبراطور» بفوز صعب 3-2 «25- 22,22- 25,25- 20,22- 25,15- 12».
في المقابل، تفوق «الفرسان» على ضيفه «الزعيم» 3-0 «25- 19,26- 24,25- 21»، وحسم «فخر أبوظبي» تأهله على حساب «الإعصار» 3-1 «26- 24,18- 25,25- 18,25- 16».
وأقيمت مباريات «الدور التمهيدي» لكأس سوبر الطائرة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وتأهل عجمان وشباب الأهلي والنصر والجزيرة إلى «المرحلة الثانية»، والتي تقام بنظام الدورة المجمعة على ملعب محايد أيام 26 و27 و28 أبريل.

الكرة الطائرة
عجمان
شباب الأهلي
النصر
الجزيرة
بني ياس
آخر الأخبار
دول تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر
الأخبار العالمية
دول تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر
اليوم 21:03
الفلك الدولي: غداً المتمم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك
علوم الدار
غداً المتمم لشهر رمضان.. والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك
اليوم 19:56
الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات
علوم الدار
الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات
اليوم 20:10
زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يلتقي قيادات الجيش الأوكراني
9 ابريل 2024
الوصل ينطلق بالفوز الثامن.. والشارقة يتعثر أمام «الصقور»
الرياضة
الوصل ينطلق بالفوز الثامن.. والشارقة يتعثر أمام «الصقور»
9 ابريل 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©