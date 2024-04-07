تأهل عجمان وشباب الأهلي والنصر والجزيرة في «سوبر الطائرة»



معتصم عبدالله (الشارقة)



أطاح عجمان بمضيفه بني ياس «حامل اللقب» من «كأس السوبر للكرة الطائرة لفئة الرجال، بالفوز 3- صفر على صالة «السماوي» ضمن «الدور التمهيدي» الذي شهد أيضاً تفوق النصر على مضيفه الوصل في «الديربي» 3-2، فيما تأهل الجزيرة على حساب حتا 3-1، وشباب الأهلي بالفوز على العين 3-0.

وأقصى «البرتقالي» منافسه «السماوي» حامل اللقب بالفوز 3-0 «25- 19,25- 18,25- 17»، فيما عاد «العميد» ببطاقة التأهل من ملعب مضيفه «الإمبراطور» بفوز صعب 3-2 «25- 22,22- 25,25- 20,22- 25,15- 12».

في المقابل، تفوق «الفرسان» على ضيفه «الزعيم» 3-0 «25- 19,26- 24,25- 21»، وحسم «فخر أبوظبي» تأهله على حساب «الإعصار» 3-1 «26- 24,18- 25,25- 18,25- 16».

وأقيمت مباريات «الدور التمهيدي» لكأس سوبر الطائرة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وتأهل عجمان وشباب الأهلي والنصر والجزيرة إلى «المرحلة الثانية»، والتي تقام بنظام الدورة المجمعة على ملعب محايد أيام 26 و27 و28 أبريل.