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الرياضة

العروبة والحصن يواصلان الرحلة من «الأولى» إلى «المحترفين»

العروبة والحصن يواصلان الرحلة من «الأولى» إلى «المحترفين»
7 ابريل 2024 16:12

 
معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬


بدا العروبة متصدر دوري الدرجة الأولى، ودبا الحصن «الوصيف»، المرشحين للصعود إلى دوري المحترفين، «أكبر الرابحين» في ختام «الجولة 21»، والمؤجلة من فبراير الماضي، وشهدت تعزيز العروبة لقمة الترتيب برصيد 64 نقطة، بالفوز على مضيفه الفجيرة بهدف في «الديربي»، فيما تفوق دبا الحصن صاحب المركز الثاني «51 نقطة» على ضيفه الظفرة 1-0.
واستفاد دبا الحصن الذي رفع رصيده إلى 51 نقطة بتخطي عقبة الظفرة المتراجع إلى المركز الخامس بهدف رضا حنيوي في الدقيقة 15، من تعثر منافسيه المباشرين دبا «الثالث» وله 46 نقطة، ويونايتد «الرابع» بـ 40 نقطة بالتعادل 2-2 في المواجهة المثيرة والتي أقيمت على ملعب «النواخذة»، حيث سجل للأخير بيدرو سانتوس في الدقيقة 38، الفوسيني جاساما في الدقيقة 47، فيما سجل «ثنائية» الضيوف لويس توريس في الدقيقة الثانية، وبابي باكاري في الدقيقة 72.
وعزز الأرجنتيني لويس توريس مهاجم يونايتد، والذي افتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة الثانية أمام مضيفه دبا 2-2، صدارته لقائمة الهدافين برصيد 19 هدفاً، مؤكداً على أفضليته الكبيرة في السباق بعد تجمد رصيد البرازيلي اليكسندر ميدريوس مهاجم التعاون عند 16 هدفاً، بعد صيامه عن التسجيل في آخر مباراتين أمام يونايتد 0-1، والرمس 4-1.
واقتربت أهداف «دوري الأولى» من تخطي حاجز المئوية السادسة، بعدما وصل إجمالي الأهداف إلى 587 هدفاً بنهاية «الجولة 21» والمؤجلة، ويتصدر يونايتد الذي يقوده الأرجنتيني لويس توريس قائمة الأقوى هجوماً «47 هدفاً»، متفوقاً بفارق هدفين على العروبة.
وتتواصل إثارة دوري الأولى عقب عطلة عيد الفطر المبارك، بإقامة مباريات «الجولة 27» يومي الأحد والاثنين المقبلين حيث يلتقي الذيد والظفرة، دبا والجزيرة الحمراء، التعاون والعروبة، الفجيرة والعربي، مصفوت ودبا الحصن، الرمس والحمرية، سيتي وجلف أف سي، يونايتد وجلف يونايتد.

 

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نتائج «الجولة 21» المؤجلة
الفجيرة – العروبة 0-1
الذيد – سيتي 2-1
الرمس – التعاون 1-4
مصفوت – جلف يوناتيد 0-0
دبا – يونايتد 2-2
العربي – الجزيرة الحمراء 4-1
دبا الحصن – الظفرة 1-0
مسافي – جلف أف سي 1-1

ترتيب فرق الصدارة 
1- العروبة 64 نقطة «25 مباراة» 
2- دبا الحصن، 51 نقطة «24 مباراة»
3- دبا، 46 نقطة «24 مباراة»
4- يونايتد، 40 نقطة «24 مباراة»

دوري الدرجة الأولى
العروبة
دبا الحصن
دبا الفجيرة
الفجيرة
الظفرة
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