«السوبر السعودي» بين «الصداقة القديمة» و«المنافسة الشرسة»!

عمرو عبيد (القاهرة)



في ظل المنافسة التاريخية الكبيرة بينها، تشهد كأس السوبر السعودية صراعاً مثيراً قوياً بين الفرق الأربعة، إلا أن المواجهة «الرباعية» تحمل بين طياتها أيضاً «مبارزات جانبية» مهمة، تجمع بين زملاء وأصدقاء سابقين، باتوا منافسين شرسين اليوم، وتبدو المواجهة «مثيرة» بين النجمين السنغاليين، ساديو ماني وكاليدو كوليبالي، خلال المباراة الكبرى في «ديربي الرياض» الذي يقام للمرة الأولى رسمياً في أبوظبي، وسيكون على مدافع الهلال التعامل بقوة مع القدرات الهجومية لمواطنه مهاجم النصر، دون النظر إلى كونهما قادة «أسود التيرانجا»، اللذين شهدا معاً أفضل اللحظات التاريخية في مسيرة المنتخب السنغالي مؤخراً، سواء خلال التتويج للمرة الأولى الوحيدة بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2021، عقب وصافة «نسخة 2019»، وكذلك مساهمتهما البارزة في بلوغ «الأسود الأفريقية» نهائيات كأس العالم السابقة في «قطر 2022».

وتشهد تلك المباراة أيضاً مواجهة برتغالية، بين روبن نيفيز أحد أبرز لاعبي «الزعيم» ذلك الموسم، صاحب الـ12 مساهمة تهديفية في الدوري وأفضل الصُناع، وبين «قائده» في صفوف «البحارة»، «الأسطوري» رونالدو ومعه زميله ومواطنه أوتافيو، نجمي «العالمي»، وكان الثلاثي متواجداً مع المنتخب البرتغالي في كأس العالم الأخيرة أيضاً، بالإضافة إلى أن نيفيز كان حاضراً خلال تتويج «السليساو» بلقب دوري الأمم الأوروبية 2018-2019، تحت قيادة «الدون»، ورغم تواجد عدد لا بأس به من اللاعبين البرازيليين في صفوف الفريقين، إلا أن كلاً منهما يفتقد خدمات نجم كبير بسبب الإصابة، لتخسر المباراة مبارزة خاصة بين نيمار مع الهلال وتاليسكا مع النصر.

وفي المباراة الثانية بنصف النهائي، يتحدى المهاجم المغربي، عبد الرزاق حمدالله، هداف الاتحاد القدير، مواطنه منير محمدي، حارس الوحدة، ولن يكون منير وحيداً أمام مواطنه الهداف حمدالله، بل ينضم المدافع المغربي جواد اليامق بجواره مدافعاً عن مرمى «فرسان مكة»، وكذلك مواطنهم «المخضرم» فيصل فجر.

وبعيداً عن مباراتي نصف النهائي، فإن المباراة النهائية تشهد «مبارزات مثيرة» أيضاً، حسب الفريقان المتأهلان إلى المرحلة الأخيرة من أجل التتويج، لعل أبرزها مواجهة رونالدو وبنزيمة حال تأهل النصر والاتحاد إلى النهائي، وهو «الثنائي الباهر» الذي أبدع سابقاً مع ريال مدريد وحصد الألقاب العديدة في إسبانيا وأوروبا، وتناثرت الكثير من الكلمات بين السطور حول علاقتهما داخل «قلعة الملكي»، بين بقاء بنزيمة في الظل طوال فترة تواجد كريستيانو، وبين توهج النجم الفرنسي وقيادته «الميرنجي» باقتدار بعد رحيل «الدون».

كما أن تأهل الهلال والاتحاد إلى النهائي، يفتح الطريق أمام مواجهة «نادرة» بين الفرنسي نجولو كانتي والسنغالي كاليدو كوليبالي، واللذان تواجدا معاً لمدة موسم واحد فقط، 2022-2023، في صفوف تشيلسي الإنجليزي، وهو ما ينطبق على مواجهة غير معتادة بين الإيطالي لويز فيليبي مدافع الاتحاد والصربي سافيتش نجم الهلال، إذ لعبا معاً لمدة 5 مواسم في لاتسيو، أسهما خلالها في تتويج «السماوي» بـ3 ألقاب، بواقع 2 في السوبر الإيطالي ولقب واحد في الكأس، أما حال تواجد الهلال والوحدة في النهائي، فإن الظهور المغربي سيكون حاضراً بقوة، لا سيما مبارزة حراس المرمى بين ياسين بونو ومنير محمدي، اللذين يتزاملان في القائمة الحالية لـ«أسود الأطلس».