فروزينوني يخدم «السيدة العجوز»!



روما (أ ف ب)



أسدى فروزينوني الذي يقاتل من أجل تجنب الهبوط، خدمة ليوفنتوس، بفرضه التعادل السلبي على ضيفه بولونيا الرابع، في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان بولونيا مرشحاً لتحقيق فوزه التاسع في آخر 10 مراحل، لاسيما أنه يواجه فريقاً دخل اللقاء، على خلفية تسع مراحل متتالية، من دون فوز وقابع في المركز الثامن عشر.

لكن فريق المدرب تياجو موتا عجز عن الوصول إلى الشباك، واكتفى بالتعادل العاشر له هذا الموسم، ما حال دون إزاحته يوفنتوس عن المركز الثالث لو موقتاً، بانتظار مباراة الأخير مع ضيفه فيورنتينا.

وفشل بولونيا بذلك في استعادة فارق النقاط الخمس الذي يفصله عن روما الخامس، بعدما تقلص إلى نقطتين، بفوز فريق العاصمة على جاره اللدود لاتسيو 1-0، قبل أن يرتفع إلى ثلاث.

ويسعى بولونيا إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، منذ تجربته الأولى والوحيدة موسم 1964-1965، لكن هذا التعثر يعيد الأمل ليس لروما وحسب، بل لأتالانتا السادس الذي سيكون قادراً على تقليص الفارق إلى 5 نقاط في حال فوزه على مضيفه كالياري لاحقاً.

ويتأهل عادة الى دوري الأبطال أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي، لكن من المرجح أن يحصل «سيري أ» على مقعد خامس الموسم المقبل بحسب قواعد النظام الجديد للمسابقة القارية الأم.

من جهته، حقّق نابولي فوزاً مثيراً على حساب مضيفه مونزا 4-2، وسجّل أهداف الفريق الجنوبي كل من النيجيري فيكتور أوسيمين (55) وماتيو بوليتانو (57) والبولندي بيوتر زييلنسكي (61) وجياكومو راسبادوري (68)، فيما سجّل لأصحاب الأرض البوسني ميلان ديوريتش (9) وأندريا كولباني (62).

وبعدما تأخر نابولي بهدف رأسي عن طريق ديوريتش مع نهاية الشوط الأول (9)، تمكن من الردّ بقوة مطلع الشوط الثاني من خلال أهداف رائعة لأوسيمين وبوليتانو وزييلنسكي في غضون ست دقائق.

وقلّص كولباني الفارق من جديد إلى هدف بعد ثوانٍ معدودة من هدف زييلنسكي (62)، ليتمكن راسبادوري من حسم النتيجة لبطل إيطاليا الموسم الماضي بهدف رابع بعد دقائق (68).

وتقدم نابولي الذي استعاد نغمة الفوز، بعد خسارته في المرحلة الماضية أمام أتالانتا 0-3، إلى المركز السابع بـ48 نقطة، مستفيداً من خسارة لاتسيو (46) الذي تراجع إلى المركز الثامن.

ولا يزال نابولي يقاتل لحجز أحد المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، خصوصاً مع إمكانية زيادة عدد مقاعد «السيري آ» إلى 5 في النسخة المحدثة الموسم المقبل، ومن جهته، يحتل مونزا المركز الحادي عشر بـ42 نقطة.