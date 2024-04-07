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الرياضة

أياكس.. «السقوط المروع»

أياكس.. «السقوط المروع»
7 ابريل 2024 20:00

 
لاهاي (أ ف ب)

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واصل أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي 36 مرة عروضه السيئة هذا الموسم، وتلقى خسارة ساحقة أمام غريمه التقليدي ومضيفه فينورد بسداسية نظيفة، في مواجهة «الكلاسيكو» ضمن المرحلة التاسعة والعشرين.
وهيمَن فينورد على اللقاء بشكل كامل، وأنهى الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة، بفضل أهداف البرازيلي إيجور بايكساو (34)، الجامبي يانكوبا مينتيه (35)، والسلوفاكي دافيد هانكوب (45+1).
وأكمل فينورد هيمنته في الشوط الثاني، وبدا أنه قادرٌ على اختراق دفاع أياكس متى يشاء، واستطاع كل من بايكساو (66)، ومينتيه (56)، إضافة الثاني لكل منهما، بالإضافة إلى سادسٍ من كوينتن تمبر (62).
وهذا الفوز يُعد الأكبر لفينورد في لقاءات «الكلاسيكو»، متفوقاً على فوزه القياسي السابق 9-4 في العام 1964.
ويواجه أياكس بطل أوروبا أربع مرات والذي قدّم للعالم لاعبين مثل الراحل يوهان كرويف وماركو فان باستن ودينيس بيرجكامب، أوضاعاً صعبة داخل الملعب وخارجه، بعد أن حقق أسوأ بداية له في تاريخ الدوري، ليحتل مركزاً متأخراً في الترتيب، مما حوّل غضب جمهوره إلى أعمال عنف.
تمكّن الفريق من الخروج من المراكز الخلفية، لكنّه يحتل مركزاً سادساً غير مألوف له.
كذلك، أعلن أياكس هذا الأسبوع إيقاف الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة النادي أليكس كروس، للاشتباه بقيامه بعملية تداول داخلي، لتزداد الأمور سوءاً داخل النادي العملاق.
وكشف النادي إنه علم بقيام كروس بشراء أكثر من 17 ألف سهم في أياكس قبل أسبوع من تعيينه في الثاني من أغسطس 2023 وقال في بيان «طلب مجلس الإشراف مشورة قانونية خارجية، مما يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون متورطاً في عملية تداول داخلي، التداول من الداخل جريمة جنائية».
كما تبيّن أن رئيس النادي مايكل فان براج، الذي انتقد كروس خلال الأسبوع، «نسي» الإعلان عن أسهمه في النادي للسلطات المختصة.
من جهته، يحتل فينورد الذي سبق أن هزم أياكس ذهاباً في عقر داره 4-0، المركز الثاني في الترتيب العام بفارق تسع نقاط عن أيندهوفن المتصدر.


 

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