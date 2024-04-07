فنرباخشة يخوض «سوبر تركيا» بالصغار احتجاجاً على الظلم!



إسطنبول (أ ف ب)



أعلن نادي فنرباخشة أنه سيخوض مباراة كأس السوبر التركية في كرة القدم أمام غريمه جالطة سراي، «الأحد»، بفريقه لما دون 19 عاماً، وذلك احتجاجاً على الظلم المزعوم ضده.

وكان فنرباخشة طلب تأجيل اللقاء بسبب خوضه ربع نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الخميس ضد أولمبياكوس اليوناني، كما طالب النادي أيضاً بتعيين حكم أجنبي لإدارة المباراة بحجة المعاملة غير المنصفة من قبل الحكام الأتراك ضده.

ورفض الاتحاد المحلي للعبة الذي أوقف اثنين من لاعبي فنرباخشة لمباراة واحدة بعد أعمال عنف تخللتها مباراته أمام مضيفه طرابزون سبور وشهدت اقتحام بعض مشجعي الأخير لأرض الملعب، كِلا الطلبين.

وأشار نائب رئيس فنرباخشة، إيرول بيلجيك، في اليوم ذاته إلى أن فريق ما دون 19 عاماً سيخوض لقاء كأس السوبر أمام جالطة سراي.

كما حثّ بيلجيك أنصار النادي إلى عدم السفر لمؤازرة الفريق، قائلاً إن اللقاء لن يصل إلى خواتيمه.

ووفقاً للصحافة التركية، فإن النادي الطامح للحصول على لقب الدوري للمرة الأولى منذ 2014، قد يطلب من لاعبيه مغادرة الملعب بعد وقت قصير من انطلاق المباراة قبل إعلان الانسحاب.