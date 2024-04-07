السوبر الإماراتي القطري.. موعد مع «الإثارة والتشويق»



أبوظبي (الاتحاد)



موعدنا مع الحدث الأبرز في أبريل الجاري، وذلك مع احتضان الدوحة «كأس السوبر القطري الإماراتي» يوم الجمعة المقبل، فيما تحتضن دبي «درع السوبر الإماراتي القطري» يوم السبت المقبل.

الجماهير في البلدين على موعد مع البطولة التي تظهر للمرة الأولى في المنطقة، وتلفت الأنظار.

ويجمع لقاء «كأس السوبر القطري الإماراتي» على استاد الثمامة في الدوحة بين العربي بطل كأس أمير قطر والشارقة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة. وعلى استاد راشد في دبي، يقام «درع السوبر الإماراتي القطري»، ويجمع بين شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين، والدحيل بطل دوري النجوم القطري.

وتعتبر الفرق الأربعة ذات تاريخ حافل بالألقاب وتحظى بجماهيرية في البلدين وعلى الصعيد الخليجي، وهو ما يجعل الترقب على أشده مع النجوم المتميزين الذين تضمهم صفوفها، ويعزز المستوى الفني للمواجهتين.

ولن تقتصر المواجهتان على التنافس الكروي فقط، بل تتخطيان ذلك وأكثر، فهما تقامان على يومين في ليالي العيد، ليستمتع بهما الحضور في الدوحة ودبي.