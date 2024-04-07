رينجرز وسلتيك.. «نهاية مجنونة»



لندن (أ ف ب)



أنقذ رينجرز نقطة من موقعته مع ضيفه وغريمه سلتيك حامل اللقب، بإدراكه التعادل 3-3 في نهاية مجنونة لما تُعرف بمباراة ديربي «أولد فورم» الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الأسكتلندي لكرة القدم.

ودخل سلتيك اللقاء، وهو في الصدارة بفارق نقطة عن غريمه مع مباراة أقل للأخير، وبدا فريق المدرب الإيرلندي الشمالي في طريقه لتوسيعه إلى أربع نقاط بتقدمه بعد أقل من دقيقة على البداية عبر الياباني دايزن مايدا، ثم بإنهائه الشوط الأول 2-0 بعد هدف ثانٍ من الإنجليزي مات أورايلي (34 من ركلة جزاء).

لكن رينجزر الذي يشرف عليه البلجيكي فيليب كليمان، عاد إلى الأجواء في بداية الشوط الثاني بفضل ركلة جزاء نفذها الإنجليزي جيمس ترافينيير (55).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقائق الأخيرة المجنونة التي شهدت إدراكه التعادل عبر البديل السنغالي عبدالله سيما (86)، ثم تخلفه مجدداً بعدها بدقيقة بهدف سجله الإيرلندي آدم إيداه (87)، قبل أن يقول البديل الويلزي رابي ماتوندو كلمته في الوقت القاتل بتسديدة جميلة أنقذ بها نقطة لأصحاب الأرض (93).

وبذلك، تجنب رينجرز تكرار سيناريو الذهاب حين خسر على «سلتيك بارك» بنتيجة 1-2 في 30 ديسمبر بعد لقاء أكمله بعشرة لاعبين في الدقائق العشرين الأخيرة.