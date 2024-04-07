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الرياضة

ختام برنامج اللياقة البدنية للسيدات في عجمان

ختام برنامج اللياقة البدنية للسيدات في عجمان
7 ابريل 2024 21:11

 
عجمان (الاتحاد)

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اختتمت فعاليات برنامج اللياقة البدنية للسيدات، ضمن النسخة الرابعة للدورة الرياضية لحكومة عجمان، التي نظمتها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، واستضافها مركز عجمان الإبداعي بمنطقة مشيرف.
وشهد البرنامج الذي أقيم من 1 إلى 25 من شهر رمضان المبارك، بواقع 5 أيام أسبوعياً، إقبالاً واسعاً من موظفات الدوائر الحكومية والمؤسسات وسيدات المجتمع، للمشاركة فيه منذ يومه الأول، بإشراف مدربات متخصصات، حيث بلغ متوسط عدد المشاركات في البرنامج أكثر من 120 سيدة يومياً، بالإضافة إلى 60 طفلاً برفقة ذويهم، وسط أجواء عائلية رائعة.
وأشرف على البرنامج نورة عبدالله ثاني المهري، وفريقها المعاون من مشرفات ومدربات ومتطوعات، وركزت الفعاليات على رؤية طموحة تدعم المجتمع الرياضي، وتهدف إلى تحقيق إنجازات صحية متكاملة، من خلال رفع الوعي الصحي، ونشر ثقافة الرياضة، وتحفيز السيدات لممارسة مختلف أنواع الرياضة كجزء من الحياة اليومية.
وتنوعت الفعاليات حيث تضمنت رياضة المشي والسباحة وحصص الأيروبيك والزومبا واليوجا، واستفادت المشاركات من برنامج الفحوص الصحية والبرنامج التوعوي الغذائي، والمسابقات الرياضية الشيقة والعديد من البرامج الرياضية الأخرى، إلى جانب تخصيص أنشطة متنوعة للأطفال، وخلال البرنامج أقيمت عدد من المسابقات البدنية بين المشتركات، وحصدت شيخة جابر المركز الأول في برنامج اللياقة البدنية، ثم شريفة الشيدية المركز الثاني، فيما جاءت مريم سيد عالم في المركز الثالث.

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عجمان
حكومة عجمان
مركز كواترو الرياضي
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