«اليونايتد» يعرقل ليفربول



مانشستر (أ ف ب)



فرض مانشستر يونايتد التعادل على ضيفه ليفربول 2-2، في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مُشعلاً الصراع على اللقب أكثر بين الأخير وأرسنال المتصدر بفارق الأهداف ومانشستر سيتي الثالث بفارق نقطة.

وبقيَ ليفربول في المركز الثاني بعد فوز أرسنال على برايتون 3-0 وصعوده إلى الصدارة، متساوياً معه بالنقاط، ومتقدماً بفارق نقطة على السيتي حامل اللقب والفائز على كريستال بالاس 4-2 أيضاً، وفي المقابل، رفع اليونايتد رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس.

سجّل الكولومبي لويس دياز (23) والمصري محمد صلاح (84 من ركلة جزاء) لليفربول، والبرتغالي برونو فرنانديز (50) وكوبي ماينو (67) ليونايتد.

بدأ الهولندي إريك تن هاج، مدرب يونايتد، المباراة بالمدافع الفرنسي الشاب ويلي كامبوالا (19 عاماً) للمرة الأولى ضمن الدوري هذا الموسم، وذلك في ظل غياب مواطنه رافايل فاران كما السويدي فيكتور ليندلوف، بالإضافة إلى استمرار الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، جميعهم بسبب الإصابة.

وأظهر أصحاب الأرض للضيوف أن المباراة ستكون صعبة عليهم، حين اعتقدوا أنهم سجّلوا هدف السبق في الدقيقة الثانية عبر الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو الذي انفرد بعد تمريرةٍ من فرنانديز، إلا أن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل (2).

لكن اليونايتد تراجع بشكلٍ كبير، فردّ المجري دومينيك سوبوسلاي بهجمة مرتدة وتسديدة تصدّى لها الحارس الكاميروني أندري أونانا ببراعة (4)، قبل أن يُحاول سوبوسلاي مجدداً من على مشارف المنطقة فوق المرمى (11).

وافتتح دياز غير المراقب التسجيل بمقصيّةٍ رائعة، حين وصلته تمريرة رأسية من الأوروجوياني داروين نونييز الذي تابع ركنية الأسكتلندي أندري روبرتسون (24).

وكاد صلاح يضاعف النتيجة، لكن أونانا أبعد تسديدته إلى ركنية (33)، قبل أن يفعلها مجدداً بتسديدة ثانية لمهاجم «الفراعنة» (34)، وحاول نونييز بدوره بتسديدة من داخل المنطقة علت المرمى بقليل (35).

وانتهى الشوط الأوّل من دون أن يُسدّد «الشياطين الحمر» أي تسديدة على ملعبه في الدوري للمرة الأولى منذ مواجهته مع جاره السيتي في أكتوبر 2015، حين انتهت المباراة بالتعادل السلبي، وفقاً لـ«أوبتا» للإحصاءات.

في الشوط الثاني ارتكب المدافع جاريل كوانساه خطأ فادحاً بالتمرير، فأوصل الكرة إلى فرنانديز الذي سدّد مباشرةً من مسافة بعيدة نحو المرمى مستغلاً تقدّم الحارس الأيرلندي كاومين كيليهير (50)، وهذا الهدف الـ50 لفرنانديز في الدوري منذ انتقاله إلى يونايتد عام 2020.

وكاد البرازيلي كاسيميرو أن يضيف الثاني لكن كيليهير أبعد الكرة من أمامه (53).

وأهدر نونييز فرصةً كبيرة لتسجيل هدف الضيوف الثاني من هجمة مرتدة وصلت إلى دياز الذي لعبها عرضية نحو زميله، فكانت تسديدته غير دقيقة وارتدت من الدفاع إلى ركنية (54).

وعلى عكس مجريات المباراة، صعق يونايتد الضيوف بهدفٍ ثانٍ من الأجمل هذا الموسم، بعدما تقدّم لاعب الوسط الشاب ماينو ولعب الكرة إلى آرون وان-بيساكا الذي ردّها إليه، فالتفّ وسدّد كرةً مقوّسة إلى يسار الحارس (67).

وكاد جارناتشو أن يضيف الثالث بتسديدةٍ قريبة تصدى لها كيليهير (73).

وحاول البديل جو جوميز أن يُسجّل بتسديدة ارتدت من الدفاع ووصلت سهلة بين يدي أونانا (77).

وأهدر صلاح فرصة التعادل حين وصلته كرة تصدّى لها أونانا بعد تسديدة من دياز (79).

وارتكب بيساكا خطأ ضدّ البديل هارفي إيليوت، فاحتسب الحكم ركلة جزاء سجّل صلاح منها التعادل (84).

وبات صلاح أكثر لاعب زائر لملعب «أولد ترافورد» تسجيلاً للأهداف (6) متفوّقاً على زميله السابق ستيفن جيرارد (5)، وأول لاعب في تاريخ الدوري يُسجّل في أربع مباريات متتالية ضد «الشياطين الحمر» على ملعبهم أيضاً.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع إهدار ثلاث فرص، الأولى عبر دياز الذي كاد أن يفعلها ويُهدي ليفربول النقاط الثلاث، لكن تسديدته علت المرمى (93)، قبل أن يردّ البديل البرازيلي أنتوني برعونة أمام كيليهير (97)، ومن بعده إيليوت الذي تصدّى أونانا لتسديدته (98).