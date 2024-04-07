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هوركاش.. «لقب التراب»

هوركاش.. «لقب التراب»
7 ابريل 2024 21:58

 
البرتغال (أ ف ب) 

 

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توّج البولندي هوبرت هوركاش المصنّف عاشراً عالمياً بلقب دورة إستوريل البرتغالية «250» للتنس، بعد فوزه في النهائي على الإسباني بيدرو مارتينيس الـ77 بنتيجة 6-3 و6-4.
وأحرز هوركاش (27 عاماً) باكورة ألقابه على الملاعب الترابية، في الفوز الذي حققه خلال ساعة و26 دقيقة.
ووصل البولندي إلى النهائي، بعد تغلّبه على النرويجي كاسبر رود المصنّف ثامناً وحامل اللقب في نصف النهائي 6-4، 4-6 و6-4.
ويأتي اللقب قبل توجّه هوركاش للمشاركة في دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة التي انطلقت الأحد، حيث سيواجه البريطاني جاك درابر المصنّف 39 في الدور الأوّل.
في المقابل، كان يأمل مارتينيز في تحقيق لقبه الثاني، بعد الأوّل في بطولة تشيلي المفتوحة عام 2022، لكنه سيقفز 16 مركزاً ليصل إلى المركز الـ 60 عالمياً.

التنس
البرتغال
تشيلي
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