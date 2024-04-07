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الرياضة

كاسترو: النصر لا يخشى شيئاً

كاسترو: النصر لا يخشى شيئاً
7 ابريل 2024 22:22

 
أبوظبي (وام)

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أكد لويس كاسترو المدير الفني للنصر السعودي، ثقته الكبيرة في لاعبي فريقه، وذلك قبل لقاء الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، «الاثنين» على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.
وتنطلق منافسات كأس السوبر السعودي، للمرة الأولى في أبوظبي، بمشاركة 4 فرق، حيث يلتقي الاتحاد مع الوحدة، على استاد آل نهيان، والهلال مع النصر على استاد محمد بن زايد، فيما تقام المباراة النهائية، والتي تجمع الفائزين من المباراتين على استاد محمد بن زايد الخميس المقبل.
وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي للقاء «نعيش أفضل حالاتنا البدنية، قبل خوض البطولة، التي نسعى للتتويج بلقبها».
وأضاف «كرة القدم علمتنا ألا نخشى شيئاً، وذلك عبر الاستعداد بشكل متميز للمباراة، وهذا ما عملنا عليه خلال الأيام الماضية».
وقال «لدي ثقة تامة في جميع اللاعبين، وفي دعم الجماهير، التي أتمنى أن نحتفل معها غداً، ونعرف نقاط القوة والضعف لمنافسنا، وهو فريق صعب، ولكننا جاهزون للقائه».

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