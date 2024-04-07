كلوب: علينا بالهدوء وما حدث جزء من الرحلة!



لندن (د ب أ)



أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه كان يتوجب عليه الفوز أمام مانشستر يونايتد في المباراة، التي انتهت بالتعادل 2-2 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 23، قبل أن يتبارى الضيوف في إضاعة الفرص السهلة التي سنحت لهم خلال الشوط الأول، الذي لم يشهد أي تسديدة من لاعبي مانشستر يونايتد.

وتبدلت الأمور تماماً في الشوط الثاني، بعدما أحرز البرتغالي برونو فيرنانديز هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 50 مستغلاً تمريرة خاطئة من جاريل كوانساه، لاعب ليفربول. وبينما بحث لاعبو ليفربول عن معاودة التقدم من جديد، أضاف كوبي ماينو الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 67، لكن محمد صلاح أحرز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 84 من ضربة جزاء.

ورفع صلاح عدد أهدافه في البطولة هذا الموسم إلى 17 هدفاً في المركز الثالث بقائمة الهدافين، بفارق هدفين فقط خلف النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وبات ليفربول في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 71 نقطة، بفارق الأهداف خلف أرسنال «المتصدر»، المتساوي معه في نفس الرصيد، وبفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث.

في المقابل، رفع مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزاً وحيداً في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس.

وقال كلوب لشبكة «سكاي سبورتس» بعد المباراة «كان يجب علينا الفوز بالمباراة، هذا أمر واضح، لكننا سببنا بعض المشاكل لأنفسنا، سيطرنا على المباراة، سجلنا الهدف الأول، لكن كان ينبغي تسجيل المزيد من الأهداف».

وأضاف «لم يحظ المنافس بتسديدة واحدة على المرمى، ولا تسديدة في الشوط الأول، لذا فإن التقدم 1 -صفر كان أقل نتيجة ممكنة للشوط الأول، لكن هكذا سارت الأمور ثم ارتكبنا خطاً استغله برونو على أكمل وجه».

وقال «كنا في حاجة لبضعة دقائق لاستعادة اتزاننا، وفي ذلك الوقت سجل مانشستر مجدداً، هدفاً رائعاً، تمكنا من العودة، لكننا لم نستغل الفرص التي لاحت لنا، لقد سنحت لنا فرص كبيرة لكننا سجلنا هدفين فقط».

وأضاف: «أدرك أن بعض الناس ترى أننا أهدرنا نقطتين لكني أرى أننا حصدنا نقطة». وختم بالقول «كان بمقدورنا أن نحصد الكثير من المباراة، علينا أن نتحلى بالهدوء، إنها جزء من الرحلة بأكملها، لست في قمة السعادة لكن الأمور على ما يرام».