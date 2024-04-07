مدرب الاتحاد يكشف «كلمة السر» في «السوبر السعودي»



أبوظبي (وام)



قال مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد السعودي، إن فريقه يخوض لقاء كأس السوبر السعودي أمام الوحدة، بعدما خاض فترة إعداد قصيرة.

وأوضح المدرب مارسيلو أنه على الرغم من قصر فترة الإعداد، إلا أن فريقه اعتاد على ذلك في الكثير من المسابقات.

وتقام منافسات كأس السوبر السعودي، للمرة الأولى في أبوظبي، بمشاركة 4 فرق، حيث يلتقي الاتحاد مع الوحدة، على استاد آل نهيان، والهلال مع النصر على استاد محمد بن زايد.

وأضاف المدرب خلال المؤتمر الصحفي للقاء «نعرف الوحدة جيداً، وخضنا مباراة صعبة أمامهم في الدوري، لكن لقاء الاثنين له خصوصيته، وعلينا أن نكون أكثر جاهزية».

وأوضح المدرب أن هدف فريقه هو الفوز، والتأهل إلى المباراة النهائية، وكلمة السر في اللقاء هي الدفاع الجيد، والمنظم، ثم استغلال الفرص التي ستتاح لنا».