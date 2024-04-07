ماتيوس يطالب بتغيير «المزاج»!



برلين (د ب أ)

قال لوثار ماتيوس، حامل الرقم القياسي في الظهور بقميص منتخب ألمانيا، إن بايرن ميونيخ بحاجة إلى إجراء تغيير قصير المدى على المستوى التدريبي، مرشحاً هيرمان جيرلاند، المدرب المساعد السابق بالفريق، ليكون «الحل المؤقت».

وأضاف ماتيوس: «بالنسبة لي، هيرمان جيرلاند سيكون الاختيار الأمثل لفترة قصيرة من الزمن، حينما لا تكون الأمور على ما يرام في الفريق».

وتابع ماتيوس «63 عاماً» في تصريحات لبرنامج «سكاي 90»: «لأنه يستطيع تغيير المزاج العام في الفريق، وهذا أمر مهم».

وسبق لجيرلاند أن تولى منصب مدرب فريق الهواة ببايرن ميونيخ، بالإضافة إلى كونه مساعداً في فرق المحترفين بالنادي، ومنذ عام 2021، تولى المدرب البالغ 69 عاماً منصب مساعد أنطونيو دا سيلفا في منتخب ألمانيا لأقل من 21 عاماً.

وكان بايرن خسر مؤخراً في بطولة الدوري أمام بوروسيا دورتموند صفر-2، ثم أمام هايدنهايم بنتيجة 2-3، وسيواجه فريق المدرب توماس توخيل، الذي سيغادر منصبه بنهاية الموسم، فريق أرسنال الإنجليزي بعد غدٍ الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.