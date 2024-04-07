تين هاج.. «أحاسيس مختلطة»



لندن (د ب أ)



تنتاب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، مشاعر مختلطة، عقب تعادل فريقه 2-2 مع ضيفه ليفربول، في قمة مباريات المرحلة الـ32 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقلب اليونايتد تأخره صفر-1 في الشوط الأول إلى تقدم 2-1 في الشوط الثاني، لكنّ لاعبيه عجزوا عن المحافظة على تلك النتيجة، بعدما تلقى الفريق الأحمر هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق.

وصرح تين هاج لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عقب المباراة، التي أُقيمت بملعب «أولد ترافورد»: أشعر بأحاسيس مختلطة للغاية. من ناحية، أشعر بخيبة أمل لأننا أهدرنا 7 نقاط في أسبوع واحد، بعد أن كنا متقدمين في نتيجة مبارياتنا الثلاث الأخيرة، لكن ينبغي علينا أن نلوم أنفسنا لارتكابنا أخطاء غبية».

وأضاف تين هاج «على الجانب الآخر، أنا فخور للغاية، كما ترون كيف نتحسن وتتطور قدراتنا، إنني أشعر بالفخر».

وأوضح مدرب يونايتد «في المناطق الحاسمة، كنا نخسر المعارك، خاصة في ظل افتقاد لاعبينا الشباب للخبرة الكافية، لم نكن واثقين من الفوز بالالتحامات».

وتابع «لقد شحذت همم اللاعبين لتقديم أداء أفضل في الشوط الثاني، وتقدموا فعلاً في النتيجة».

وتحدث تين هاج عن ثقته في حسم لاعبيه للالتحامات والمواجهات الثنائية، حيث قال «الأمر يتعلق بشقين، أحدهما بدني، بعد الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون أمام تشيلسي (الذي انتهى بخسارة يونايتد 3 - 4) يوم الخميس الماضي والتوتر والإحباط الذي أسفر عنه هذا اللقاء، وعلى الجانب الآخر كان هناك إيمان بأنه يمكنك الفوز بمثل هذه المواجهات».

وفيما يتعلق بالمركز الحالي ليونايتد في ترتيب الدوري الإنجليزي، قال تين هاج «لا أعرف، سنواصل القتال، ينبغي علينا أن نفعل الشيء نفسه ونتعلم من تلك اللحظات».

وحقق مانشستر يونايتد فوزاً واحداً فقط في مبارياته الست الأخيرة ببطولة الدوري، حيث يحتل حالياً المركز السادس، المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل، برصيد 49 نقطة من 31 مباراة.