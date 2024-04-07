الثلاثاء 9 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تين هاج.. «أحاسيس مختلطة»

تين هاج.. «أحاسيس مختلطة»
7 ابريل 2024 22:53

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
إليوت: من يقول أن ليفربول لا يستطيع؟
حسم نقطتين إضافيتين من إيفرتون


تنتاب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، مشاعر مختلطة، عقب تعادل فريقه 2-2 مع ضيفه ليفربول، في قمة مباريات المرحلة الـ32 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وقلب اليونايتد تأخره صفر-1 في الشوط الأول إلى تقدم 2-1 في الشوط الثاني، لكنّ لاعبيه عجزوا عن المحافظة على تلك النتيجة، بعدما تلقى الفريق الأحمر هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق.
وصرح تين هاج لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عقب المباراة، التي أُقيمت بملعب «أولد ترافورد»: أشعر بأحاسيس مختلطة للغاية. من ناحية، أشعر بخيبة أمل لأننا أهدرنا 7 نقاط في أسبوع واحد، بعد أن كنا متقدمين في نتيجة مبارياتنا الثلاث الأخيرة، لكن ينبغي علينا أن نلوم أنفسنا لارتكابنا أخطاء غبية».
وأضاف تين هاج «على الجانب الآخر، أنا فخور للغاية، كما ترون كيف نتحسن وتتطور قدراتنا، إنني أشعر بالفخر».
وأوضح مدرب يونايتد «في المناطق الحاسمة، كنا نخسر المعارك، خاصة في ظل افتقاد لاعبينا الشباب للخبرة الكافية، لم نكن واثقين من الفوز بالالتحامات».
وتابع «لقد شحذت همم اللاعبين لتقديم أداء أفضل في الشوط الثاني، وتقدموا فعلاً في النتيجة».
وتحدث تين هاج عن ثقته في حسم لاعبيه للالتحامات والمواجهات الثنائية، حيث قال «الأمر يتعلق بشقين، أحدهما بدني، بعد الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون أمام تشيلسي (الذي انتهى بخسارة يونايتد 3 - 4) يوم الخميس الماضي والتوتر والإحباط الذي أسفر عنه هذا اللقاء، وعلى الجانب الآخر كان هناك إيمان بأنه يمكنك الفوز بمثل هذه المواجهات».
وفيما يتعلق بالمركز الحالي ليونايتد في ترتيب الدوري الإنجليزي، قال تين هاج «لا أعرف، سنواصل القتال، ينبغي علينا أن نفعل الشيء نفسه ونتعلم من تلك اللحظات».
وحقق مانشستر يونايتد فوزاً واحداً فقط في مبارياته الست الأخيرة ببطولة الدوري، حيث يحتل حالياً المركز السادس، المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل، برصيد 49 نقطة من 31 مباراة.

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
ليفربول
ايريك تن هاج
آخر الأخبار
دول تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر
الأخبار العالمية
دول تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر
اليوم 21:03
الفلك الدولي: غداً المتمم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك
علوم الدار
غداً المتمم لشهر رمضان.. والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك
اليوم 19:56
الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات
علوم الدار
الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات
اليوم 20:10
زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يلتقي قيادات الجيش الأوكراني
9 ابريل 2024
الوصل ينطلق بالفوز الثامن.. والشارقة يتعثر أمام «الصقور»
الرياضة
الوصل ينطلق بالفوز الثامن.. والشارقة يتعثر أمام «الصقور»
9 ابريل 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©