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الرياضة

جيسوس: التتويج بـ «السوبر» هدف الهلال

جيسوس: التتويج بـ «السوبر» هدف الهلال
7 ابريل 2024 23:15


أبوظبي (وام)

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قال جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي، إن هدف فريقه هو التتويج بكأس السوبر السعودي، حيث يلتقي النصر غداً على استاد محمد بن زايد في نصف النهائي.
وأكد المدرب، خلال المؤتمر الصحفي للقاء «هدفنا التتويج، وذلك تأكيداً لجدارة الفريق هذا الموسم، لاسيما وأنه لم يحقق كل أهدافه».
وتنطلق منافسات كأس السوبر السعودي، للمرة الأولى في أبوظبي، بمشاركة 4 فرق، حيث يلتقي الاتحاد مع الوحدة، على استاد آل نهيان، والهلال مع النصر على استاد محمد بن زايد.
وأوضح جيسوس أن فريقه لم يكن لديه الوقت الكافي للإعداد للقاء نصف النهائي، وذلك حال بقية الفرق، لكن كلا الفريقين يمتلك نجوماً كبار، الأمر الذي يؤكد إقامة مباراة قوية».
وأضاف مدرب الهلال «فخور بسلسلة انتصارات الفريق خلال الفترة الماضية، لا يوجد فريق لا يخسر، وقد يتوقف الرقم في أي مباراة».

الإمارات
كأس السوبر السعودي
الهلال السعودي
النصر السعودي
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