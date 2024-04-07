قائد ليفربول «محبط»!



لندن (د ب أ)



أكد الهولندي فيرجيل فان دايك قائد ليفربول، أن فريقه كان يستحق الفوز 2 -صفر على الأقل على مانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 23، قبل أن يتبارى الضيوف في إضاعة الفرص السهلة التي سنحت لهم خلال الشوط الأول، الذي لم يشهد أي تسديدة من لاعبي مانشستر يونايتد.

وتبدلت الأمور تماماً في الشوط الثاني، بعدما أحرز البرتغالي برونو فيرنانديز هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 50 مستغلاً تمريرة خاطئة من جاريل كوانساه، لاعب ليفربول. وبينما بحث لاعبو ليفربول عن معاودة التقدم من جديد، أضاف كوبي ماينو الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 67، لكن محمد صلاح أحرز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 84 من ضربة جزاء.

ورفع صلاح عدد أهدافه في البطولة هذا الموسم إلى 17 هدفاً في المركز الثالث بقائمة الهدافين، بفارق هدفين فقط خلف النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وبات ليفربول في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 71 نقطة، بفارق الأهداف خلف أرسنال «المتصدر»، المتساوي معه في الرصيد نفسه، وبفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث.

في المقابل، رفع مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزاً وحيداً في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس.

وقال فان دايك لشبكة «سكاي سبورتس»: كان ينبغي أن نتقدم 2 - صفر على الأقل، لقد فرضنا سيطرتنا عليهم، الأمر أشبه بالخسارة في هذه المرحلة؛ لأننا أهدرنا الكثير من الفرص ومنحناهم الفرصة.

وأضاف: للأسف، الأخطاء الفردية قد تحدث في مباراة، لكن مازال هناك الكثير من الوقت لتصحيح الأمور، لكننا كنا في عجلة من أمرنا، خسرنا الكثير من الكرات في وسط الملعب. وقال: في الشوط الأول كنا أفضل بكثير مقارنة بمباراتنا أمام مانشستر في الكأس، لقد صنعنا الكثير من الفرص، لقد حجمنا مصادر خطورتهم، لكننا ندرك أن لحظة واحدة كفيلة بتغيير المباراة، إذا لم تستغل الفرص التي تتاح، وهذا هو الشيء المخيب للآمال، وأن يتوجب علينا الفوز، لكننا لم نفعل، وعلينا أن نعوض خلال المباريات المقبلة.