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تشيلسي يعود إلى النزيف

تشيلسي يعود إلى النزيف
7 ابريل 2024 23:22

 
لندن (د ب أ)

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فرط تشيلسي في فوز كان في متناوله، وعاد لنزيف النقاط من جديد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتعادل تشيلسي 2 -2 مع مضيفه شيفيلد يونايتد «المتعثر»، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليعود الفريق اللندني لنزيف النقاط من جديد في المسابقة.
وافتتح البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا التسجيل لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 11، لكن جايدن بوجل أحرز هدف التعادل لشيفيلد في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1 -1، وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف نوني مادويكي الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 66، غير أن شيفيلد خطف نقطة التعادل في الوقت القاتل، عقب تسجيل أوليفر مكبورني الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
وكانت جماهير تشيلسي تأمل في مواصلة فريقها انتصاراته، بعد الفوز الثمين 4- 3 على مانشستر يونايتد في المرحلة الماضية للمسابقة ، من أجل إنعاش آماله في التأهل لإحدى المسابقات القارية في الموسم المقبل، غير أن الفريق الأزرق أضاع نقطتين ثمينتين.
وبقي تشيلسي في المركز التاسع برصيد 44 نقطة، بفارق 5 نقاط خلف مانشستر يونايتد، صاحب المركز السادس المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل، علماً بأن الفريق الأزرق مازال يمتلك مباراة مؤجلة.
في المقابل، ظل شيفيلد قابعاً في مؤخرة الترتيب برصيد 16 نقطة، وبات في حاجة لما يشبه المعجزة من أجل البقاء في المسابقة وتفادي الهبوط لدوري الدرجة الأولى «تشامبيون شيب»، في ظل ابتعاده بفارق 9 نقاط خلف مراكز الأمان، مع تبقي 7 مباريات فقط في مسيرته بالبطولة هذا الموسم.

الدوري الإنجليزي
تشيلسي
شيفيلد يونايتد
مانشستر يونايتد
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