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الرياضة

دونيس: «السوبر» تجربة متميزة في أبوظبي

دونيس: «السوبر» تجربة متميزة في أبوظبي
7 ابريل 2024 23:35

 
أبوظبي (وام)

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أكد جورجيوس دونيس، المدير الفني للوحدة السعودي، جاهزية فريقه لخوض لقاء نصف نهائي كأس السوبر السعودي، أمام الاتحاد يوم الاثنين، على استاد آل نهيان بأبوظبي.
وتقام منافسات كأس السوبر السعودي، للمرة الأولى في أبوظبي، بمشاركة 4 فرق، حيث يلتقي الاتحاد مع الوحدة، على استاد آل نهيان، والهلال مع النصر على استاد محمد بن زايد.
وقال المدرب، خلال المؤتمر الصحفي للقاء «هدفنا المنافسة على اللقب، وجاهزون بشكل كامل لتقديم مباراة قوية أمام الاتحاد».
وأضاف «نعاني بعض الإصابات، ولكن لدينا ما يكفينا من الخبرة في خوض هذه المباريات الصعبة».
وأوضح المدرب أن السوبر تجربة مميزة في أبوظبي، مشيداً بحسن الاستقبال، وتسهيل العقبات كافة.
وأتم المدرب بتأكيد أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام فريق الاتحاد في آخر لقاء جمعهما، على الرغم من وجود بعض التحديات البسيطة التي أفقدت فريقه نقاط اللقاء.

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