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الرياضة

توتنهام ينعش «الحظوظ الأوروبية» بـ «ثلاثية»

توتنهام ينعش «الحظوظ الأوروبية» بـ «ثلاثية»
8 ابريل 2024 00:06

 
لندن (د ب أ)

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أنعش توتنهام هوتسبير آماله في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم القادم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3-1 على ضيفه نوتنجهام فورست، في المرحلة الـ 32 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدم توتنهام بهدف عبر النيران الصديقة، بعدما سجل البرازيلي موريلو، مدافع نوتنجهام، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 15، لكن سرعان ما تعادل كريس وود للضيوف في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين الفريقين.
وحسم توتنهام الأمور لصالحه في الشوط الثاني، بعدما أحرز ميكي فان دي فين وبيدرو بورو هدفين للفريق اللندني في الدقيقتين 53 و58 على الترتيب.
وارتفع رصيد توتنهام إلى 60 نقطة من 31 مباراة، ليتقدم للمركز الرابع في ترتيب المسابقة، المؤهل لدوري الأبطال، متفوقاً بفارق الأهداف على أستون فيلا، المتساوي معه في الرصيد نفسه، الذي تراجع للمركز الخامس بعد خوضه 32 لقاء.
في المقابل، توقف رصيد نوتنجهام، الذي حقق انتصاراً وحيداً في مبارياته السبع الأخيرة، عند 25 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، بفارق الأهداف أمام لوتون تاون، صاحب المركز الثامن عشر، أول مراكز الهبوط، والذي يمتلك الرصيد نفسه.
يذكر أن المباراة أقيمت في موعدها المحدد رغم قيام الشرطة بفتح تحقيق في جريمة قتل بعد حادث طعن بالقرب من ملعب توتنهام.

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