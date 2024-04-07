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الرياضة

عداء بريطاني أول شخص يقطع قارة أفريقيا بالكامل

عداء بريطاني أول شخص يقطع قارة أفريقيا بالكامل
8 ابريل 2024 00:10

 
لندن (رويترز)

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أكمل روس كوك عداء الماراثون للمسافات الطويلة مسيرته عبر قطع مسافة قارة أفريقيا بالكامل، بعد وصوله إلى تونس، عقب السفر عبر 16 دولة في رحلة استمرت 352 يوماً تضمنت تعرضه للسرقة تحت تهديد السلاح والمعاناة من التسمم الغذائي.
وبدأ كوك مغامرته في أبريل الماضي في أقصى نقطة بجنوب القارة، وهي قرية لاجولهاس في جنوب أفريقيا، ثم واصل مسيرته نحو الساحل الغربي للقارة، قاطعاً مسافة تزيد على 16 ألف كيلومتر.
وكتب كوك عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي «أول شخص على الإطلاق يركض بطول أفريقيا بأكملها. المهمة اكتملت».
ومر العداء كوك «27 عاماً» عبر ناميبيا وأنجولا والكونجو الديمقراطية والكونغو والكاميرون ونيجيريا وبنين وتوجو وغانا وكوت ديفوار وغينيا والسنغال وموريتانيا والجزائر، قبل أن يصل إلى رأس أنجلة بتونس.
وجمع رياضي سباقات التحمل، الذي يطلق على نفسه اسم «أصعب رجل»، أكثر من نصف مليون جنيه إسترليني للأعمال الخيرية طوال الرحلة.
وقال سيمون كليما من منصة (جيفستار) الخيرية لرويترز «الهدف الرئيسي هو تحدي نفسك والقيام بشيء مذهل، وهو ما تدور حوله سلسلة أصعب رجل غريب، وفي نفس الوقت، نجمع الكثير من الأموال لبعض القضايا المهمة حقاً، وهذا يحدث على منصة جيفستار لذلك نحن محظوظون جداً بحدوث ذلك، وحتى الآن تم جمع ما يقرب من 600 ألف جنيه إسترليني «758160دولاراً» لصالح جمعيتين خيريتين، وهما ساندبلاست ومؤسسة العدو الخيرية، ونأمل أن نصل إلى مليون إسترليني، أن يجمع روس مليون جنيه إسترليني خلال حملة جمع التبرعات الخاصة به، هذا هو الهدف».

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