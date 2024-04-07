«الفرسان» يعبر الجزيرة ويقبض على «الوصافة»



معتصم عبدالله (دبي)



اقتنص شباب الأهلي وصافة «دوري أدنوك للمحترفين»، بفوزه على ضيفه الجزيرة 3-2، على استاد راشد بدبي ضمن «الجولة 18»، والتي شهدت خسارة العين على ملعبه أمام ضيفه النصر 1-3.

ورفع «الفرسان» رصيده إلى «37 نقطة» مقابل «21 نقطة» لضيفه «فخر أبوظبي» صاحب المركز «الثامن»، فيما تراجع «الزعيم» إلى المركز الثالث، بعد أن تجمد رصيده عند «35 نقطة»، مقابل 28 نقطة لـ «العميد» في المركز «السادس».

واحتاج «الفرسان» إلى 5 دقائق فقط لافتتاح التسجيل أمام «فخر أبوظبي» بهدف مؤنس دبور، بعد كرة هيأها بدر ناصر، وأضاف إيجور جيسوس الهدف الثاني لأصحاب الأرض سريعاً في الدقيقة 11، من صناعة دبور، وهو الهدف العاشر لشباب الأهلي في الدوري خلال أول 15 دقيقة، ليكون أكثر الفرق فعالية هجومية في الدقائق الأولى.

واستثمر «المتألق» دبور تمريرة بينية من الصربي لوكا ميليفوجوفيتش، ليعزز تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 30، وهي «الثنائية الثانية» لدبور في الموسم، بعد الأولى أمام البطائح في «الجولة 16»، ليعزز صدارته لقائمة هدافي فريقه برصيد 8 أهداف.

وقلص الجزيرة الفارق بالهدف الأول، قبل نهاية الشوط الأول من ركلة حرة، نفذها خلفان مبارك بنجاح، في مرمى الحارس عادل أبوبكر، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وهو الهدف الخامس لـ «فخر أبوظبي» أمام «الفرسان» من الركلات الحرة في «دوري المحترفين».

وفي الشوط الثاني، أضاف خلفان مبارك الهدف الثاني للجزيرة من ركلة جزاء في الدقيقة 82، احتسبها الحكم بعد العودة إلى «تقنية الفيديو»، بعد عرقلة تعرض لها المدافع عبدالله إدريس على مشارف المنطقة، فيما حافظ شباب الأهلي على نتيجة التقدم، ليحقق الفوز 3-2.



وعلى استاد هزاع بن زايد بالعين، نجح الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر في قيادة «الأزرق»، إلى فوز ثمين أمام فريقه السابق «الزعيم» 3-0، وهو الفوز الثاني لـ «الأزرق» تحت قيادة شرودر أمام «الزعيم»، بعد الأول 2-1، في إياب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والمرة الأولى التي ينجح فيها النصر في حصد الفوز أمام العين ذهاباً وإياباً في «دوري المحترفين»، بعد التفوق في الدور الأول 1-0.

وافتتح عادل تعرابت قائد «العميد» التسجيل لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 10، وأضاف البرتغالي إيوري ميديروس الهدف الثاني في الدقيقة 16، من تسديدة قوية بيسراه، قبل أن يعزز أحمد جشك تقدم الضيوف بالهدف الثالث، إثر تسديدة من مسافة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وهي المرة الأولى التي ينجح فيها «العميد» في تسجيل ثلاثية أمام «الزعيم» في الشوط الأول في «دوري المحترفين».

وفي الشوط الثاني، قلص الأرجنتيني كاكو الفارق بتسجيله الهدف الأول للعين في الدقيقة 68، إثر تسديدة من داخل المنطقة، واحتسب الحكم 10 دقائق وقتاً محتسباً بدلاً من الضائع شهدت ضغطاً متواصلاً لأصحاب الأرض على دفاع الضيوف، من دون تغيير على مستوى النتيجة التي انتهت بفوز «العميد» 3-1.