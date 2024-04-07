«السوبر السعودي».. حياكم في أبوظبي

مراد المصري (أبوظبي)

تنطلق اليوم منافسات «كأس السوبر السعودي»، الذي تستضيفه أبوظبي للمرة الأولى، كما أنها المرة الرابعة إجمالاً التي يقام فيها خارج السعودية، وذلك بإقامة مباراتي الدور نصف النهائي بين الهلال والنصر، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، والاتحاد والوحدة على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية يــوم الخميس المقبـل، على استاد محمد بن زايد.

يأتي تنظيم كأس السوبر السعودي، عبر «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تجسيداً للعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الإمارات والسعودية على الصُعُد كافة، والتلاحم الذي يتجسد في هذا النوع من الفعاليات الرياضية الكبرى.

ورغم أن كأس السوبر السعودي أقيم خارج المملكة ثلاث مرات من قبل، وتحديداً في العاصمة البريطانية لندن، أعوام 2015 و2016 و2018، فإنه يقام للمرة الأولى خارج المملكة، وتحديداً في دولة عربية، بمشاركة أربعة أندية، في نسخة تعتبر الأكبر من نوعها، خصوصاً من ناحية قيمة الأسماء المشاركة، بقيادة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، وبقية النجوم في مختلف الفرق الأخرى. ولم يكن اختيار أبوظبي سوى ترجمة طبيعية لما تتبوأ به «عاصمة الرياضة العالمية» من مكانة دولية، وسبق لها احتضان أكبر وأهم الأحداث الرياضية، وتحديداً في هذين الاستادين اللذين كانا شاهدين على مباريات في كأس العالم للأندية، وكأس أمم آسيا، وغيرها من الأحداث الرياضية الكبرى التي تقام سنوياً في أبوظبي.

وتنطلق الفعاليات في الساعة التاسعة مساء اليوم، بمباراة الاتحاد والوحدة على استاد آل نهيان، تليها مباراة بين الهلال والنصر على استاد محمد بن زايد في الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

تغيير النظام

انطلقت البطولة عام 2013، بنظام مباراة تجمع بطلي الدوري والكأس إلى أن تم تغيير النظام خلال موسم 2022-2023، لتشمل فريقين إضافيين، وباتت تضم الفائزين والوصيفين لكل من كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري المحترفين.

ويعتبر الهلال الأكثر تتويجاً باللقب في 3 مناسبات، آخرها 2021، يليه النصر مرتين، ثم لقب لكل من الاتحاد والفتح والشباب والأهلي.