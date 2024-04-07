«المسافات البعيدة» تُشعل «سباق العيدية» في «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

يشعل فارق «المسافات البعيدة» في النقاط السباق على تقديم «العيدية» إلى الجماهير، في ختام «الجولة الـ18» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تشهد اليوم مباراتين مرتقبتين، يستقبل في الأولى عجمان «الحادي عشر» برصيد «17 نقطة»، ضيفه الوصل المتصدر وله «45 نقطة»، على استاد راشد بن سعيد، فيما يلتقي الشارقة «الخامس» وله «28 نقطة»، على ملعبه بـ«الإمارة الباسمة» ضيفه فريق الإمارات «قبل الأخير» بـ8 نقاط.

تبدو الفرصة مواتية أمام «الإمبراطور الوصلاوي» للاستمرار في سلسلة النتائج الإيجابية والمحافظة على سجله خالياً من الخسارة للمباراة الـ18 على التوالي في الدوري، مدفوعاً بمعنويات التأهل إلى نصف نهائي «الكأس الأغلى»، بالفوز على الجزيرة 3-0.

في المقابل، يأمل «البرتقالي» إيقاف مسيرة «الأصفر»، بعد انتصاره الكبير في الجولة الماضية للدوري أمام مضيفه اتحاد كلباء 4-2، قبل خسارته أمام النصر 1-2 في ربع نهائي الكأس، إلا أن مهمة «أصحاب الأرض» الذين اكتفوا بحصد 4 نقاط فقط في المباريات على استاد راشد بن سعيد ليكون أقل الفرق حصداً للنقاط على ملعبه، لن تكون سهلة أمام الوصل الذي يعد الفريق الأكثر حصداً للنقاط خارج «زعبيل» برصيد 20 نقطة.

ويعول «البرتقالي»، بقيادة مدربه الروماني دانييل إيسايلا، على تألق نجمه المغربي وليد أزارو الذي نجح في تسجيل «سوبر هاتريك» في الجولة الماضية أمام «النمور» 4-1، فيما يتوهج في قائمة «الأصفر» الذي يقوده الصربي ميلوش ميلوييفيتش أكثر من لاعب، بقيادة فابيو ليما هداف لقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف، والمالي سياكا، بجانب المتألق خيمنيز.

وعلى استاد الشارقة بـ«الإمارة الباسمة»، ينشد «الملك» استعادة «ذاكرة الفوز» في الدوري والغائبة في آخر ثلاث جولات، وغسل أحزان الوداع من «الكأس الأغلى»، بالخسارة أمام غريمه شباب الأهلي 3-4، على حساب ضيفه «الصقور» العائد بدوره إلى مربع النتائج السلبية، بالخسارة في الجولة الماضية أمام ضيفه بني ياس 1-2، ويفتقد «الصقور» في مواجهة الليلة جهود مهاجمه الإسباني باكو ألكاسير المعار من الشارقة، على غرار مباراة الدور الأول، والتي انتهت بفوز «الملك» بنتيجة 3-1.

ويتفوق الشارقة في المواجهات المباشرة أمام الإمارات في «دوري المحترفين»، برصيد 8 انتصارات، مقابل الخسارة في مباراتين، والتعادل في 9 لقاءات.

«العاشرة» شعار «الملك»

ينشد الشارقة تأكيد أفضليته في المواجهات أمام الإمارات في مباراة الليلة، وحافظ «الملك» على سجله خالياً من الخسارة في آخر 9 مباريات، بالفوز في 7 والتعادل في مباراتين.

ليما تميمة «الأصفر»

أسهم فابيو ليما نجم الوصل في تسجيل 11 هدفاً لفريقه في المباريات أمام عجمان، في «دوري المحترفين» بتسجيله 7 أهداف، فضلاً عن 4 تمريرات حاسمة.