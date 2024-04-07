الثلاثاء 9 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«السيدة العجوز» يُبقي فيورنتينا في «النفق المظلم»

«السيدة العجوز» يُبقي فيورنتينا في «النفق المظلم»
8 ابريل 2024 01:13

 
روما (د ب أ)

أخبار ذات صلة
حفل «الجرذان» يُحيل مدافع روما إلى التحقيق
فروزينوني يخدم «السيدة العجوز»!


عاد يوفنتوس إلى سكة الانتصارات بفوز بشق الأنفس على ضيفه فيورنتينا 1- صفر، ضمن «الجولة 31» بالدوري الإيطالي لكرة القدم.
وحقق يوفنتوس فوزه الأول بعد التعثر بتعادلين وخسارتين في الجولات الأربع الماضية؛ بفضل هدف سجله المدافع فيدريكو جاتي في الدقيقة 21.
وسجل جاتي هدفه الرابع في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ليكرر يوفنتوس فوزه على فيورنتينا بنفس نتيجة مباراة الفريقين في الدور الأول.
ولم يهنأ دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس بهدفين سجلهما في الدقيقتين 12 و32، بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» لتشير بوجود تسلل.
وكاد فيورنتينا أن يسجل هدف التعادل في وقت قاتل بالدقيقة 84، عندما مرر ماكسيم لوبيز كرة عرضية، أبعدها البولندي فويتشيك تشيزني حارس يوفنتوس، لتصل إلى لوكاس بلتران الذي سدد مباشرة نحو المرمى، إلا أن الكرة اصطدمت بزميله مبالا نزولا.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 62 نقطة، ليعزز وجوده في المركز الثالث، بينما بقى فيورنتينا في «النفق المظلم»، بعد خسارتين وتعادلين في آخر أربع جولات، ليتجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز العاشر.

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
فيورنتينا
آخر الأخبار
دول تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر
الأخبار العالمية
دول تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر
اليوم 21:03
الفلك الدولي: غداً المتمم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك
علوم الدار
غداً المتمم لشهر رمضان.. والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك
اليوم 19:56
الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات
علوم الدار
الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات
اليوم 20:10
زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يلتقي قيادات الجيش الأوكراني
9 ابريل 2024
الوصل ينطلق بالفوز الثامن.. والشارقة يتعثر أمام «الصقور»
الرياضة
الوصل ينطلق بالفوز الثامن.. والشارقة يتعثر أمام «الصقور»
9 ابريل 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©