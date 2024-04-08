«بركان» ينفجر بـ «الكونفدرالية» في «الدقيقة 105»!



القاهرة (أ ف ب)



استمرت ثلاثة فرق عربية في السباق على لقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد تأهل كل من الزمالك المصري، واتحاد العاصمة الجزائري «حامل اللقب»، ونهضة بركان المغربي إلى نصف النهائي الذي أكمل عقده دريمز الغاني.

ويقام ذهاب الدور نصف النهائي في 21 أبريل الجاري، حيث يلتقي الزمالك مع دريمز، بينما يلعب في «القمة المغاربية» اتحاد العاصمة مع بركان.

وتابع اتحاد الجزائر حملة الدفاع عن لقبه القاري، بعدما عوض خسارته ذهاباً أمام ريفرز يونايتد 0-1، وذلك بفوزه إياباً بفضل المالي عبدولاي كانو الذي سجل الهدفين.

وافتتح كانو التسجيل إثر هجمة منسقة، حيث أرسل نبيل لعمارة كرة عرضية خطفها المالي في الزاوية الضيقة «37».

وشدد الفريق العاصمة ضغطه في الشوط الثاني، وعزز تقدمه، عندما هيأ الكاميروني ليونيل أتيبا الكرة برأسه للمندفع كانو الذي خطفها أيضاً في قلب المرمى قبل الحارس النيجيري (74).

وانتزع البوركينابي إيسوفو دايو تأهلاً درامياً لنهضة بركان على حساب أبو سليم الليبي، بعدما سجل هدف الفوز 3-2، في لقاء احتسبت فيه 21 دقيقة وقتاً بدل ضائع.

وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي، وضرب فريق «البراكنة»، بطل عامي 2020 و2022، موعداً قوياً مع بطل النسخة السابقة اتحاد العاصمة.

واقتنص الفريق الليبي التقدم مع انطلاق الشوط الثاني برأسية حسام العباني، إثر عرضية المعتصم أبوشناف «47»، وأدرك البديل السنغالي بول باسين التعادل للفريق البرتقالي بكرة قوية ارتدت من القائم الأيمن للشباك «68»، ولم تكد تمضي أربع دقائق، حتى وضع عادل تاحيف النهضة في المقدمة، بعدما حوّل عرضية رضى حجي إلى الشباك «72».

وواصل الفريق المغربي ضغطه لتأمين النتيجة، لكن فريق أبو سليم تمكّن من الوصول إلى شباك الحارس حمزة الحياني عبر عبد المنعم العيان من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء «83».

واستبسل الليبيون في الدفاع في الوقت المتبقي، وأحرز الفحلي هدفاً ألغاه الحكم، بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل «100»، وتمكن «البديل» دايو من خطف هدف التأهل برأسية خدعت المنصوري، إثر عرضية من يوسف الزغودي «105»، وطرد الحكم لاعب النهضة عمر العرجون «من مقاعد البدلاء»، والعباني من الفريق الليبي.

وتأهل الزمالك، الطامح إلى اللقب الثاني في المسابقة بعد 2019، رغم تعادله مع مواطنه وضيفه فيوتشر مودرن 1-1 على ملعب القاهرة، لفوزه ذهاباً خارج أرضه 2-1.

وضغط فريق المدرب البرتغالي جوزيه جوميش منذ بداية اللقاء، وصنع فرصاً عدة، إلا أن فيوتشر خطف التقدم عبر الكاميروني جوزف نجويم من ركلة ركنية سددها مباشرة، وأخطأ حارس الزمالك محمد عواد في تقديرها لتستقر في شباكه «18».

ولم يتوقف المد الهجومي للزمالك في الشوط الثاني، حتى حقق التعادل عبر أحمد حمدي، إثر تسديدة خادعة من داخل المنطقة أسكنها شباك محمود حمدي «66».

وقال حمدي، «تأخرنا في الدخول بأجواء اللقاء، بسبب الهدف الذي جاء على عكس سير اللقاء، ولكننا تمكنا من العودة»، مضيفاً «أعتز بهدفي الأول مع الزمالك، وآمل أن يكون انطلاقة للنهائي واللقب».

وانتقد المدير الفني لمودرن فيوتشر تامر مصطفى نظام أفضلية الهدف خارج الأرض، وقال بهذا الصدد «لابد أن يراجع الاتحاد الأفريقي لوائحه، وعليه أن يتمثل بالنظام الذي يعمل به في الاتحاد الأوروبي».

وتأهل دريمز إثر تعادله مع ضيفه الملعب المالي 1-1، مستفيداً من الفوز ذهاباً 2-1،

وتقدم الملعب المالي عبر يورو ديابي «60»، وأدرك دريمز التعادل عبر سيلفستر سيمبا «70».