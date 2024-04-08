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الرياضة

شيلتون «البطل الأصغر» في هيوستن منذ 22 عاماً

شيلتون «البطل الأصغر» في هيوستن منذ 22 عاماً
8 ابريل 2024 11:07

 
باريس (أ ف ب)

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جرّد الأميركي بن شيلتون مواطنه فرانسيس تيافو من لقب دورة هيوستن للتنس «250 نقطة»، على الملاعب الترابية، بفوزه الصعب عليه في المباراة النهائية 7-5 و4-6 و6-3.
وبات شيلتون في سن الـ 21 عاماً أصغر لاعب يحرز اللقب منذ مواطنه أندي روديك عام 2002 الذي تُوج في سن الـ 19 عاماً.
كما حقق شيلتون فوزه الثاني في مسيرته في إحدى دورات «إيه تي بي»، بعد إحرازه لقب دورة طوكيو على ملاعب صلبة في أكتوبر العام الماضي، علماً أنه بلغ نصف نهائي بطولة فلاشينج ميدوز عام 2023، حيث خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
وهيمن شيلتون المصنف 16 عالمياً على مواطنه الـ 21 بفضل إرسالاته الساحقة «11»، وحقق نسبة 83 في المئة من النجاح، خلال إرساله الأول، معوّضاً ارتكابه 8 أخطاء مباشرة.
وحسم شيلتون المجموعة الأولى لمصلحته 7-5، بعدما كسر إرسال منافسه في الشوط الثاني عشر، ليرد تيافو في الثانية بكسر في الشوط الثالث، ويخرج فائزاً 6-4.
ونجح شيلتون في المجموعة الثالثة الحاسمة من كسر إرسال منافسه في الشوط الأول، وتقدم 3-1 وثم 4-1، وردّ تيافو ليقلّص الفارق إلى 3-5، إلا أن شيلتون حسم المجموعة واللقاء على إرساله.
وهي المواجهة الثانية بين اللاعبَين، بعد ربع نهائي بطولة الولايات المفتوحة عام 2023، حسمها شيلتون أيضاً.

التنس
هيوستن
أميركا
فلاشينج ميدوز
نوفاك ديوكوفيتش
طوكيو
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