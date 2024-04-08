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الرياضة

كولينز «صائدة الألقاب» قبل الاعتزال!

كولينز «صائدة الألقاب» قبل الاعتزال!
8 ابريل 2024 11:11

 
ميامي (أ ف ب)

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أحرزت الأميركية دانييل كولينز لقب دورة تشارلستون في التنس «500 نقطة»، بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا 6-2 و6-1 في المباراة النهاية.
ويأتي فوزها باللقب، بعد أسبوع على تحقيقها اللقب الأكبر في تاريخها، بتتويجها بدورة ميامي للألف نقطة، ويتيح لها ذلك الصعود إلى المركز الخامس عشر في التصنيف العالمي.
وكانت ابنة الثلاثين عاماً أعلنت أنها ستعتزل الرياضة في نهاية الموسم الحالي، لكنها تقدم حالياً أفضل عروضها على الإطلاق، بعد عزّزت سلسلة انتصاراتها المتتالية إلى 13 مباراة.
واحتاجت كولينز التي تغلبت على اليونانية ماري سكّاري في نصف النهائي، لـ 77 دقيقة فقط من أجل إلحاق الهزيمة بكاساتكينا.
وقالت كولينز عقب تتويجها، «أنا محظوظة، لأنني تمكنت من الحصول على فرصة تحقيق حلمي، وأنا ممتنة للغاية».

التنس
تشارلستون
أميركا
ميامي
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