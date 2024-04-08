بوكيتينيو.. «حالة إحباط»!



لندن (د ب أ)



بدا ماوريسيو بوكيتينيو مدرب تشيلسي محبطاً، بعدما فرّط فريقه في التقدم مرتين، ليتعادل 2-2 مع شيفيلد يونايتد متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال بوكيتينيو عقب المباراة «استقبال هدف في مرمى فريقك بالدقائق الأخيرة أمر محبط ومخيب للآمال، لأنه كان علينا الفوز بالمباراة».

وأضاف المدرب الأرجنتيني «استحوذنا على الكرة، ولكن لم نصنع القدر الكافي من الفرص، أعتقد أننا كنا أكثر قوة وتماسكاً في النصف الأول من الموسم، كنا نصنع الفرص، ولكن لا نستغلها، والآن نسجل الكثير من الأهداف، ولكن نستقبل أيضاً المزيد.

وقال: «إيجاد التوازن بين الدفاع والهجوم أمر صعب، والفريق لم يثبت في الأشهر الأخيرة القدرة على أن يكون قوياً، نسجل الأهداف، ولكن نستقبل أيضاً، يجب أن نكون إيجابيين، ونسعى لإيجاد حلول تجعلنا أكثر صلابة، ونتفادى بها استقبال الكثير من الأهداف».

وأضاف: «عملية بناء فريق جديد تستغرق وقتاً، إنها ليست عملاً سحرياً، ومن الطبيعي أن يحدث ما نمر به، ويجب أن نعمل لحل مثل هذا النوع من المشاكل».

وأضاف «سنكون بحاجة لتقييم وتحليل الفريق في نهاية الموسم، لمعرفة ما ينقصنا، ومحاولة إضافة عناصر جديدة لديهم الاستعداد للتحسن في الموسم المقبل».