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الرياضة

هولواي: دي بروين «عبقري» ويشبه فيدرر

هولواي: دي بروين «عبقري» ويشبه فيدرر
8 ابريل 2024 11:25

 
لندن (د ب أ)

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أشاد إيان هولواي، المدير الفني السابق بالدوري الإنجليزي الممتاز، بصانع اللعب البلجيكي الدولي كيفن دي بروين، بعد تسجيله هدفه رقم 100 خلال فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس 4-2 .
وأصبح دي بروين اللاعب رقم 18، الذي ينجح في تسجيل 100 هدف بقميص مانشستر سيتي.
ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن هولواي قوله «إنه لا يقوم بالأمور بسهولة، حيث طريقة تسجيله الأهداف عبقرية»، بالنسبة لي، هو مجرد لاعب كرة قدم متكامل، ومن الجميل مشاهدته فهو يشبه إلى حد ما روجيه فيدرر أسطورة التنس، كل ما يفعله جميل جداً، ويأتي في الوقت المناسب».
وأضاف: «إنه يجعل الأمور تبدو سهلة، مانشستر سيتي محظوظ بوجوده».
من جانبه، أشاد ستيف هاوي، المدافع السابق لمانشستر سيتي باللاعب الشاب ريكو لويس البالغ «19 عاماً».
وقال هاوي، «ثقة المدرب الإسباني بيب جوارديولا يمثل دفعة كبيرة، وإن لويس يستغل الفرص المتاحة له إلى أقصى حد، والخبرة التي اكتسبها هذا الشاب الصغير استثنائية». وأضاف «إذا كان لديك مدرب مثل جوارديولا يُظهر لك الثقة، فهذا رائع، أنت تعتقد أنه ربما يكون أفضل مدرب في العالم، وأنني أستحق مكاناً في هذا الفريق، ويجب أن تكون ثقته عالية جداً».
وأضاف: «لكن أداءه هو الذي جعل المدير الفني يفكر بهذه الطريقة، إنه يلعب بشكل يفوق سنوات عمره، من خلال مستوى المهارة والثقة التي يظهر بها إمكاناته في التعامل مع الكرة».

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
كيفين دي بروين
روجيه فيدرر
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