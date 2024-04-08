«العميد» يعيد «كتابة التاريخ» بـ «بصمة» شرودر

معتز الشامي (دبي)

أعاد النصر كتابة التاريخ في «أمسية زرقاء»، بعدما تفوق على العين على أرضه وبين جماهيره 3-1، ضمن «الجولة 18» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وقدم «العميد» أداءً قوياً، وأحكم قبضته على مقاليد المباراة لمدة 45 دقيقة في الشوط الأول، الذي جاء أكثر حضوراً وخطورة لـ «الأزرق»، وأنهاه لمصلحته بـ «ثلاثية»، لتكون المرة الأولى التي ينجح فيها «العميد» في تسجيل ثلاثية أمام «الزعيم» في الشوط الأول في «دوري المحترفين»، وأيضاً المرة الأولى التي يتفوق فيها النصر على العين، ذهاباً وإياباً، بعدما رجحت كفته بهدف في الدور الأول.

تألق النصر بفضل «البصمة الفنية» لمدربه الهولندي ألفريد شرودر الذي توهج أمام فريقه السابق، وتفوق على الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدرب الحالي لـ «البنفسج» الذي تولى المهمة عقب رحيل شرودر.

ورغم الأداء الباهت الذي قدمه العين، حيث غابت سيطرته على مجريات اللعب، وظهر فاقداً للقدرة على التعديل، فضلاً عن سرعة تسجيل النصر لأهدافه في الدقائق الأولى من الشوط الأول، ما أربك خطط كريسبو ولاعبيه، إلا أن أرقام المباراة تثبت أن العين قدم أداءً هجومياً لافتاً، ولكن بلا ترجمة حقيقية إلى أهداف، حيث أضاع «البنفسج» 4 فرص محققة للتسجيل، في ظل وجود لابا كودجو، وربما تكون إصابة سفيان رحيمي سبباً مباشراً في تأثر هجوم الفريق، ولكن إجمالاً لم يقدم العين «المردود المقنع» حتى ولو كانت أرقام المباراة عكس نتيجتها.

استحوذ العين على الكرة بنسبة 62.6% مقابل 37.4% للنصر، وذلك لم يكن كافياً للعودة في الشوط الثاني، الذي شهد تحسن المستوى ومبادلة النصر الهجوم وصناعة الفرص، كما حصل العين على 13 ركلة ركنية مقابل 3 ركلات للنصر، وقام هجوم العين بـ 36 تسديدة منها، 11 مرة على المرمى، وأضاع الفريق 4 فرص محققة للتسجيل، وهو ما يكشف وجود أداء هجومي، ولكن غلب عليه عدم التركيز في إنهاء الهجمة، بعدما غابت الترجمة للفرص المتكررة التي حاول العين أن يحولها لشباك أحمد شمبيه.

وأعاد كريسبو الخسارة إلى الأخطاء الفردية، مؤكداً أن النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول قاسية، وفي الشوط الثاني مارس «البنفسج» ضغطاً عالياً على مرمى «الأزرق»، ولكن لم يتمكن من تسجيل الأهداف الكافية للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، وقال: «علينا أن نعترف بأننا نمر بلحظات صعبة حالياً، ونحتاج إلى تكاتف الجميع».

وأضاف: «في الوقت الحالي لايوجد تفكير في دوري الأبطال، وعلينا أن نتذكر بأننا ارتكبنا أخطاءً فردية، وتحتاج إلى العمل على تصويبها، قبل المباراة المقبلة أمام الجزيرة في الدوري».

وعن حالة سفيان رحيمي، قال «اللاعب تعرض لـ «كدمة» في الرأس خلال المباراة، وحالياً يتلقى العلاج تحت إشراف الطاقم الطبي، وأعتقد أن حالته مطمئنة، وسيلتحق بالفريق سريعاً».

على الجانب الآخر، بدأ الهولندي شرودر سعيداً بالتفوق على العين فريقه السابق، وقال: فوز مهم، خصوصاً أنه جاء أمام أحد أكبر أندية الإمارات، ولكن علينا التفكير فيما هو قادم، والاستعداد للمرحلة المقبلة، وإذا تقدمت على العين بثلاثية في شوط واحد، فإن هذا يعني أننا قدمنا مباراة مثالية في الشوط الأول، وهذا أمر إيجابي، وكان يجب علينا الحفاظ على تلك الأفضلية، وتوقعنا أن يكون الشوط الثاني شرساً وكبيراً، ولكن النصر قدم مباراة قوية، وأنا فخور بأداء اللاعبين».