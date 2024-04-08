«الحبتور» بطل كأس «ماسترز البولو»

دبي (الاتحاد)

أحرز فريق الحبتور كأس بطولة «الماسترز» للبولو، ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية، بعد فوزه على فريق ذئاب دبي بفارق نصف هدف، وبنتيجة 5 أهداف مقابل 4 أهداف ونصف هدف، في المباراة النهائية التي جرت بينهما بملعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة 4 فرق، وبتصنيف هانديكاب 4 جول، فيما نجح فريق «مور رالف ستارز» في الفوز على فريق «بي بي إ» بنتيجة 7 أهداف ونصف هدف مقابل 7 أهداف.

وتعد البطولة المحطة قبل الأخيرة في أجندة هذا الموسم، حيث يختتم موسم البولو في الحبتور بكأس دبي، من 15 إلى 20 أبريل الجاري.

وأعرب محمد الحبتور، رئيس اتحاد البولو عن سعادته بنجاح البطولة، وقال: «الفوز والخسارة في أسرة البولو أمر لا يعنينا بقدر الأداء، لذلك نعتبر الفرق الأربعة فائزة بكأس البطولة، لأن المستوى جاء مرتفعاً وملبياً لطموحاتنا وهذا يؤكد أن بولو الإمارات يسير في الاتجاه الصحيح، ويدعونا للتفاؤل بمستقبل اللعبة».

وعقب المباراة النهائية، قام أسامة عصمت، ممثل نادي ومنتجع الحبتور للبولو بتتويج فريق الحبتور البطل المتوج، وفريق ذئاب دبي الوصيف، وفريق «مور رالف ستارز» الفائز بكأس الترضية، وتقديم الجوائز لأصحاب الألقاب، حيث نال سانتوس إريارتي لاعب الحبتور جائزة أفضل لاعب، ونال بورا جائزة أفضل مهر.