عبد الله الحميري «منحة مرموقة» على «بساط الجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)



حصل عبدالله سعيد الحميري لاعب الجو جيتسو صاحب الحزام الأزرق، والفائز بعدد من الميداليات في أميركا وفرنسا، وخريج دفعة عام 2024 في جامعة نيويورك أبوظبي على منحة ينشينج الدراسية التي تقدمها أكاديمية ينشينج في جامعة بكين، ليكون أول إماراتي وخليجي يحصل على المنحة المرموقة.

وتخطّى تميز الحميري المجال الأكاديمي، فهو يحمل الحزام الأزرق في الجو جيتسو، وحصد ميداليات عديدة في دول عدة.

وعن تجربته مع الجو جيتسو قال الحميري: «ساعدتني رياضة الجو جيتسو في جوانب عديدة، بفضل فوائدها المتنوعة على الناحيتين البدنية والذهنية، وهي تساعد على تعزيز الاسترخاء والتخلص من التوتر والضغوط النفسية، وترفع معدلات التركيز، وتمنح ممارسيها ملاذاً بعيداً عن ضغوط الدراسة المتواصلة، فضلاً عن رفع مستوى الذكاء وتنمية القدرات التحليلية، لأنها تتطلب تعلم كيفية القيام بالحركات الفنية والتقنية وكشف استراتيجية الخصم لإخضاعه».

وبدأ الحميري الجو جيتسو في صالة مبادلة أرينا، وتدرب لمدة 8 أشهر، حيث كان حينها طالباً في جامعة نيويورك أبوظبي، وانتقل بعدها إلى أميركا في إطار برنامج الجامعة، حاملاً معه شغفه بتلك الرياضة التي تعزز قيم الانضباط والشجاعة والتحمل والصبر والثقة بالنفس، حيث واصل التدرب يومياً في كل دولة سافر إليها، وشارك في بطولات عديدة حقق خلالها 6 ميداليات، من بينها ذهبيتان، كما حظي بفرص التدرب على الجو جيتسو في كل من جنيف وفرنسا، التي فاز فيهما بميداليات تدعم مسيرته الناجحة مع اللعبة.

وأضاف: «بعد العودة إلى أبوظبي عام 2022 تواصلت مع إدارة جامعة نيويورك أبوظبي، وطرحت عليهم فكرة تأسيس نادي جو جيتسو في الجامعة، ولا سيما أنها الرياضة الوطنية لدولة الإمارات، ومن هنا بدأنا مشوارنا لإنشاء النادي في الجامعة واستقطاب الطلبة للانضمام والترويج للعبة، حيث قمتُ بتكوين فريق من خمسة أشخاص، كما دعونا البطلة العالمية شمّا الكلباني مرات عدة لتقديم ندوة في الجامعة والتحدث عن مزايا رياضة الجو جيتسو».

ونجح الحميري ورفاقه في تنمية رياضة الجو جيتسو وتطويرها في الجامعة، لتصبح رياضة رسمية يمارسونها تحت اسم فريق جامعة نيويورك أبوظبي، بما أتاح لهم المشاركة في البطولات المختلفة.

ونجح الفريق في استقطاب المئات من الطلاب، حيث شاركوا في بطولات عدة، وحصدوا الميداليات في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والإمارات، كما تمكن أحد أفراد الفريق من الفوز بالمركز الرابع في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، ويخططون هذا العام للمشاركة أيضاً.

وأشار الحميري إلى أهمية تحقيق التوازن بين دراساته الأكاديمية وطموحاته الرياضية، حيث قال: «أحرص على تنظيم وقتي وفق خطة يومية تساعدني على التوازن بين أوقات التمرين والدراسة والأبحاث الشخصية، حيث أرى بأن رسم الأهداف يشكّل عاملاً أساسياً لتحقيقها.