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الرياضة

تن هاج: «اليونايتد» مستقبله مشرق

تن هاج: «اليونايتد» مستقبله مشرق
8 ابريل 2024 13:42

 
مانشستر (رويترز)

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قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد، إن الأداء الذي قدمه لاعباه ويلي كامبوالا وكوبي ماينو في التعادل 2-2 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يظهر أن الفريق ينتظره «مستقبل مشرق».
وفي ملعب «أولد ترافورد» تقدم ليفربول بهدف من لويس دياز في الشوط الأول، ثم عادل برونو فرنانديز النتيجة، وأضاف الصاعد ماينو «18 عاماً» الهدف الثاني ليونايتد في الشوط الثاني.
وحصل ليفربول على نقطة التعادل بفضل هدف متأخر أحرزه محمد صلاح من ركلة جزاء.
وفي المباراة شارك المدافع كامبوالا «19 عاماً» أساسياً على مستوى الدوري للمرة الثانية هذا الموسم، في الوقت الذي يغيب فيه رافائيل فاران وجوني إيفانز عن التشكيلة للإصابة.
وعن إيفانز وفاران قال المدرب الهولندي للصحفيين: «لا أعتقد أنهما سيعودان قريباً، كنا على قناعة بقدرة كامبوالا على القيام بالمهمة وقد قدم أداءً رائعاً».
وأكد تن هاج سعادته بما قدمه كامبوالا وماينو في المباراة قائلاً: «أنا سعيد جداً، وهذه هي إشارة جديدة ورسالة تكشف عن مستقبل مانشستر يونايتد، هذا الفريق، هذه التشكيلة تملك إمكانيات كبيرة، وسيكون المستقبل جيداً جداً، إذا ما انضم المزيد من اللاعبين للتشكيلة خاصة على مستوى الدفاع».
ويحتل اليونايتد المركز السادس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين، ولا يتوقع أن يحصل على مكان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويحل فريق تن هاج ضيفاً على بورنموث السبت المقبل، قبل أن يواجه كوفنتري سيتي في قبل نهائي كأس إنجلترا في 21 أبريل نيسان الجاري.
وقال تن هاج: «الوضع لا يزال إيجابياً، أمامنا قبل النهائي، ونواصل القتال على كل نقطة ونرى أين نصل في النهاية».

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
ايريك تن هاج
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